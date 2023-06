Szokujące zeznania ws. Benjamina Mendy'ego trafiły do mediów

"The Sun" opublikował zeznania dwóch kobiet, które oskarżyły o napaść seksualną i gwałt Benjamina Mendy’ego. Jedna z nich utrzymuje, że piłkarz nieproszony wszedł do łazienki, kiedy brała prysznic. Zawodnik miał dotykać swojego przyrodzenia i molestować kobietę mimo jej wyraźnych próśb, żeby przestał. Druga z nich twierdzi, że piłkarz skonfiskował jej telefon i kazał się rozbierać. Piłkarz w dalszym ciągu nie przyznaje się do winy.

Kariera Benjamina Mendy’ego praktycznie legła w gruzach. Trudno wyobrazić sobie powrót lewego obrońcy do profesjonalnej piłki nożnej. Manchester City zawiesił swojego zawodnika w sierpniu 2021 roku do czasu wyjaśnienia sprawy. Miesiąc później władze klubu posunęły się o krok dalej i zamroziły pensję zawodnika. Od tamtej pory, na konto mistrza świata z 2018 roku nie wpłynęła żadna gotówka z niebieskiej części Manchesteru.

Początkowo 28-latkowi postawiono bardzo poważne zarzuty. Został oskarżony o 10 przestępstw seksualnych. We wrześniu 2022 roku Francuz został oczyszczony z pierwszego zarzutu dotyczącego jednego z gwałtów z powodu niewystarczających dowodów. Cztery miesiące później dziennikarz Jack Gaughan przekazał informacje, że do kosza trafiło kolejne siedem zarzutów. Dotyczyły one sześciu gwałtów i jednej napaści seksualnej.

Wówczas władze Manchesteru City wystosowały komunikat odnoszący się do styczniowego wyroku. - Manchester City FC odnotowuje dzisiejszy werdykt Chester Crown Court, w którym ława przysięgłych uznała Benjamina Mendy’ego za niewinnego siedmiu zarzutów […]. Biorąc pod uwagę jednak, że istnieją wciąż otwarte kwestie związane z tą sprawą, klub nie znajduje się w pozycji do udzielenia dalszych komentarzy - przekazała oficjalna strona klubu.

Po dalszych oczyszczeniach z zarzutów nad piłkarzem wisiały jeszcze dwa oskarżenia dotyczące gwałtu i próby gwałtu. Rozprawa dotycząca wspomnianych zarzutów odbyła się 26 czerwca 2023 roku w Chester Crown Court w północno-zachodniej Anglii. 28-latek, którego kontrakt z Manchesterem City jest ważny do 30 czerwca tego roku, zaprzeczył wszystkim stawianym mu zarzutom.

Prokuratura na rozprawie w Cheshire usłyszała od domniemanych ofiar Mendy’ego, że zawodnik próbował jedną z nich zgwałcić, a na drugiej miał dokonać tego czynu. Imion i nazwisk domniemanych ofiar nie ujawniono. Kobiety zdradziły również, że piłkarz chwalił się tym, że "uprawiał seks z 10 tysiącami kobiet".

Prokurator Benjamin Aina KS przedstawił dzisiaj zarzuty wobec Mendy’ego w Chester Crown Court. - Prokuratura twierdzi, że osobą odpowiedzialną za wykorzystywanie seksualne, którego doznały te dwie kobiety, był Benjamin Mendy. Benjamin Mendy w tamtym czasie był związany umową z Manchesterem City. Organizował imprezy i spotkania towarzyskie w swoim domu - powiedział, cytowany przez "The Sun".

- Na spotkania towarzyskie zapraszał zarówno mężczyzn, jak i kobiety. Według prokuratury Mendy w dwóch różnych miejscach wykorzystał dwie zaproszone kobiety – dodał.

Sędziowie przysięgli usłyszeli, że jedna z kobiet została "na siłę" zgwałcona przez Mendy'ego w październiku 2022 r., po tym, jak poznali się w barze. Kobieta miała być zaproszona do jego domu, a następnie poproszona o oddanie telefonu. Mendy starał się wyjaśnić konfiskację telefonów. Uzasadnił to zachowanie, prywatności swojej oraz znajomych podczas imprezy w jego domu.

Następnie kobieta miała podążać za gwiazdą do sypialni, gdzie drzwi były zamknięte za pomocą wewnętrznego systemu blokującego. Jak już weszli do pomieszczenia, zawodnik miał jej powiedzieć, że odda jej telefon, pod jednym warunkiem… jeśli zobaczy ją nagą. Kobieta miała zareagować na całą sytuację słowami: - Nie chcę uprawiać z tobą seksu - powiedziała. Mendy z kolei miał odpowiedzieć: - Rozbierz się. Chcę tylko na ciebie spojrzeć. Obiecuję, że cię nie dotknę. Chcę tylko zobaczyć, jak wyglądasz. Chcę zobaczyć twoje ciało. Chcę zobaczyć twoje cycki. Twoje cycki są takie duże – powiedział. Następnie oskarżony miał się rozmyślić i stwierdzić, że jednak ją zgwałci, gdy mu odmawiała.

Sąd usłyszał również, w jakich okolicznościach Mendy próbował zgwałcić pierwszą z kobiet. Do całej sytuacji miało dojść w jego domu, kiedy ofiara brała prysznic. Mendy miał wejść do łazienki w samych bokserkach. Piłkarz miał dotykać swojego przyrodzenia i domagać się tego, żeby kobieta pokazała mu się nago. - Byłam zdezorientowana. Czy ludzie w jego domu wiedzieli, co się działo? Czy to by coś zmieniło, gdybym coś powiedziała? Była w jego domu nie krzyczałam, bo nie rozumiałam, co się dzieje. Nie jestem osobą, która na wydarzenia reaguje krzykiem, więc chciałam się od niego uwolnić w inny sposób - mówiła kobieta, cytowana przez "The Sun". Obrońca Manchesteru City miał jej mówić, że porwie ją, kiedy jego przyjaciel nie będzie patrzył. Dziewczyna odmówiła i dała do zrozumienia, że jest zainteresowana wyłącznie jego kumplem, z którym zresztą spędziła noc.

Wraz z końcem czerwca zawodnikowi kończy się umowa z angielską drużyną. Manchester City zapłacił za Francuza 49,2 miliona funtów w 2017 roku, kiedy ściągał go z Monaco. Ostatni raz wybiegł na murawę 15 sierpnia 2021 roku podczas porażki 1:0 z Tottenhamem. W sierpniu tego roku miną dwa lata odkąd zawodnik został zawieszony przez angielski klub do czasu wyjaśnienia jego zarzutów.