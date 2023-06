PSG na gigantycznym minusie. A teraz czas na "konsekwencje"

Od już od ponad dekady wszystkie kluby zrzeszone w UEFA muszą przestrzegać przepisów Finansowego Fair Play, w ostatnim czasie nieco zaktualizowanego dla dobra silniejszych klubów. Mimo to wydaje się, że ponownie jeden z najbogatszych podmiotów w europejskiej piłce nie będzie musiał martwić się o swoją przyszłość.

PSG straciło gigantyczne pieniądze, a nadal będzie grać

Mowa o drużynie Paris Saint-Germain, na bieżąco dotowanej przez właściciela, Qatar Sports Investments. Mimo to w sezonie 2022/2023 paryżanie zanotowali stratę rzędu 369 milionów euro. Jest to kwota, która dla zdecydowanej większości klubów w Europie oznaczałaby ogromne problemy z płynnością i prawdopodobne bankructwo.

Mimo to DNCG, czyli organ kontrolujący kwestie finansowe we francuskiej piłce, postanowił zaakceptować plan finansowy władz PSG i pozwolić im na start w zbliżających się rozgrywkach. Ma to związek z tym, że władze mistrzów Francji zaprezentowały program ograniczenia lub nawet wyjścia z długów, a także zapewniły, że ogromna strata nie wpłynie na płynność finansową zespołu.

Co ciekawe, w ostatnim roku PSG wydało aż 729 milionów euro na pensje zawodników oraz członków sztabu szkoleniowego. Już od początku lipca kwota ta jednak wyraźnie zmaleje ze względu na odejście Leo Messiego. Niewykluczone też, że klub zaoszczędzi 80 milionów euro rocznie na potencjalnym transferze Kyliana Mbappe.

FFP nie działa? PSG powinien wylecieć z europejskich pucharów

Choć francuski organ kontrolujący finansowe perturbacje klubów piłkarskich dopuścił PSG do dalszej gry w krajowych rozgrywkach, w przypadku UEFA opinia będzie, albo przynajmniej powinna być zdecydowanie mniej przychylna. Według aktualizacji Financial Fair Play europejskie kluby, by mieć możliwość rywalizacji choćby w Lidze Mistrzów, powinny zanotować maksymalnie 60 milionów straty na przestrzeni trzech lat. Oznacza to, że w przypadku braku ogromnych zysków w poprzednich dwóch latach, mistrzowie Francji powinni zostać wykluczeni z walki o najważniejsze klubowe trofeum na świecie w sezonie 2023/2024.