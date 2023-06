Szokujący zjazd kultowego piłkarza. Może zagrać w lidze... San Marino

W styczniu tego roku Radja Nainggolan przeniósł się z Royal Antwerpia do Spal, które występowało w Serie B. Belg nie spisał się najlepiej w nowym klubie. Łącznie rozegrał 10 meczów, w których strzelił dwa gole i zaliczył jedną asystę, a drużyna spadła do Serie C.

REKLAMA

Zobacz wideo Marciniak sędziował w IV lidze. "Bałem się, że swoją osobowością zabije ten mecz"

Radja Nainggolan może trafić do San Marino. Zaskakujący ruch

Po zakończeniu sezonu wygasła umowa Nainggolana ze Spal i pomocnik rozgląda się za nowym klubem. Okazuje się, że Belg może zdecydować się na bardzo zaskakujący ruch. Jak poinformowało SanMarino.tv, piłkarz jest o krok od transferu do sanmaryńskiej La Fiority. Zdaniem dziennikarzy Nainggolan ma podjąć decyzję w ciągu kilku dni, ale działacze są pozytywnie nastawieni.

Koniec umowy z Lewandowskim. Zamiast niego Iga Świątek. "To piłkarz ligowy"

Więcej tego rodzaju treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

La Fiorita zakończyła rozgrywki amatorskiej sanmaryńskiej ligi na trzecim miejscu i dzięki temu weźmie udział w preeliminacjach do Ligi Konferencji Europy. Rywalem drużyny będzie Zimbru Kiszyniów. Spotkania odbędą się 13 i 20 lipca. Działacze chcą jak najszybciej wzmocnić zespół przed tym dwumeczem, a ich głównym celem ma być właśnie Nainggolan.

Problemy pozaboiskowe Nainggolana

Radja Nainggolan w przeszłości występował w takich zespołach jak Cagliari, AS Roma i Inter Mediolan. Łącznie w Serie A rozegrał 367 meczów, w których strzelił 48 goli i zaliczył 35 asyst. Pomocnik jest również byłym reprezentantem Belgii. W drużynie narodowej pojawił się na boisku 30 razy i zdobył sześć bramek. Z kadrą wystąpił na mistrzostwach Europy 2016.

Ten transfer może rozgrzać piłkarską Polskę. Wielki talent Lecha na celowniku Legii

Nainggolan znany jest z problemów pozaboiskowych. Belg często miewał kłopoty związane z nadużywaniem alkoholu i nigdy nie ukrywał, że regularnie pali papierosy. - Lubię wszystkich piłkarzy, których sprowadziłem do Romy, ale najbardziej irytował mnie Nainggolan. Kocham go jak syna, ale to przestępca, ktoś o podejściu "nie obchodzi mnie to". Stawiasz przed nim 7-8 drinków, a on wypija wszystkie. On traktuje życie jak grę - powiedział o Nainggolanie były dyrektor sportowy AS Romy w rozmowie z "La Gazzettą dello Sport".