UEFA potwierdza zmiany. Faza ligowa zastąpi fazę grupową

UEFA Youth League, znana także jako młodzieżowa Liga Mistrzów to jedna z najbardziej prestiżowych imprez dla największych klubów w Europie i ich drużyn do lat 19. Podobnie jak w dorosłej Lidze Mistrzów, rywalizacja młodych piłkarzy wielokrotnie jest niezwykle emocjonująca, a najlepsze szkółki mogą zaprezentować swoje możliwości przeciwko najbogatszym.

Zmiany w UEFA Youth League. Podobne jak w dorosłej Lidze Mistrzów

W związku z bezpośrednim połączeniem UEFA Youth League i Champions League, od sezonu 2024/2025 w młodzieżowych rozgrywkach dojdzie do kilku kluczowych zmian. Podobnie jak w seniorskich rozgrywkach, do przeszłości przejdzie faza grupowa, którą zastąpi faza ligowa. Udział w niej weźmie 36 zespołów młodzieżowych klubów zakwalifikowanych do Ligi Mistrzów. Zespoły nie rozegrają jednak ośmiu, a sześć meczów w fazie ligowej, które ustalą tabelę.

W drugiej ze ścieżek, zwanej mistrzowską, udział wezmą mistrzowie rozgrywek młodzieżowych wszystkich europejskich federacji. Jeśli czempioni znajdą się już w ścieżce Champions League, wówczas miejsce w ścieżce mistrzowskiej otrzyma kolejna drużyna z ligowej tabeli. W tym przypadku jednak zabraknie fazy ligowej, a poszczególne zespoły będą między sobą rywalizować w trzyrundowej fazie pucharowej, rozgrywając po spotkaniu u siebie i na wyjeździe.

W 1/16 finału rozgrywek kluby będą miały do rozegrania zaledwie jedno spotkanie. Ekipy z miejsc 1-6 ze ścieżki Ligi Mistrzów spotkają się w meczu o awans z ekipami zajmującymi po fazie ligowej lokaty 17-22. Drużyny z miejsc 7-16 zmierzą się z kolei z 10 ekipami, które wyjdą zwycięsko z fazy pucharowej ścieżki mistrzowskiej.

Wielkie szkółki mogą pokazać, co potrafią

Podczas zakończonych w kwietniu rozgrywek Ligi Młodzieżowej UEFA ponownie o zwycięstwo powalczyły drużyny, których nie kojarzymy z rywalizacją na najwyższym poziomie w seniorskich rozgrywkach. W finale 5:0 wygrała drużyna AZ Alkmaar, która pokonała rewelację rozgrywek, Hajduk Split.

Holendrzy na swojej drodze do finału wyeliminowali też kilka niezwykle mocnych marek. W ćwierćfinale AZ wygrało 4:0 z Realem Madryt. Rundę wcześniej porażką 3:0 z ekipą z Alkmaar swój udział w UEFA Youth League zakończyli gracze FC Barcelony.