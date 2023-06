Neymar obdarzony niespodziewanym bogactwem. Testament kibica i tajemniczy spadek

Przyszłość Neymara w Paris Saint-Germain stanęła pod znakiem zapytania. Choć jego kontrakt obowiązuje do 2025 roku, to coraz więcej mówi się, że już tego lata zmieni otoczenie. Władze paryżan są rzekomo niezadowolone z postawy Brazylijczyka, który ostentacyjnie ignoruje klub. Dodatkowo trapią go ciągłe kontuzje - pod koniec lutego doznał urazu kostki i od tego czasu nie pojawił się na boisku. W tych trudnych chwilach 31-latka próbują wspierać fani. Jeden z nich zdecydował się nawet na szalony krok.

Wyjątkowy gest kibica. Chce przekazać cały majątek Neymarowi

Jak donoszą zagraniczne media, jeden z brazylijskich kibiców nie tylko uwzględnił napastnika w testamencie, ale uczynił go jednym spadkobiercą. Mężczyzna chce przekazać Neymarowi wszystko, co posiada. Podkreślił w jednym z wywiadów, że nie mógł sobie wyobrazić lepszej osoby, której byłby w stanie powierzyć majątek.

- Lubię i podziwiam Neymara. Na dodatek identyfikuję się z nim - powiedział anonimowy fan, a następnie wymienił obszary, w których jest podobny do piłkarza. - W przeszłości także przypuszczano atak na moje dobre imię. Jestem równie mocno zorientowany na rodzinę, a relacje Neymara z jego ojcem bardzo przypominają mi moje z moim zmarłym tatą - kontynuował, cytowany przez portal straitstimes.com.

Kibic przyznał, że już wcześniej próbował przekazać spadek Brazylijczykowi, ale bezskutecznie. Nie ujawnił jednak, co stanęło wówczas na przeszkodzie. Teraz fan wierzy, że wszystko przebiegnie zgodnie z planem. Testament jest prawomocny i został już podpisany przez kancelarię notarialną w Porto Alegre.

- Nie jestem już w pełni sił. Ostatnio uzmysłowiłem sobie, że nie mam komu zostawić moich rzeczy. Nie chciałbym, aby rząd bądź krewni, z którymi nie pozostaje w dobrych relacjach, położyli ręce na moich kosztownościach. Dlatego zdecydowałem się przekazać majątek Neymarowi. Wiem, że nie jest chciwy. W dzisiejszych czasach to rzadkość - podkreślił brazylijski kibic.

Niepewna przyszłość Neymara

Choć Neymar nie może narzekać na brak pieniędzy, to sen z powiek spędza mu dalsza kariera. Media donosiły, że otrzymał oferty od klubów z Premier League czy Arabii Saudyjskiej. Sam zawodnik jednak wspomniał, że jeśli miałby opuścić Europę to na rzecz brazylijskiego Santosu, w którym stawiał pierwsze kroki.

- Życie piłkarza jest bardzo dynamiczne, jesteś w jednym miejscu, a potem to się zmienia. Oczywiście marzę o ponownej grze w Brazylii, marzę o ponownej grze dla Santosu. Mam nadzieję, że pewnego dnia to się stanie. Piłka nożna jest pełna niespodzianek - wyznał.

Poprzednio występował w tym zespole w latach 2009-2013, jego bilans to 138 spotkań, 71 bramek i 37 asyst. Następnie odszedł do FC Barcelony i z niej latem 2017 roku przeniósł się do PSG za rekordowe 222 mln euro.