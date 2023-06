Modrić pozwolił sobie na chwilę luksusu. 160 000 euro za tydzień [WIDEO]

W ostatnim czasie wielokrotnie w mediach opisywano transfery piłkarzy do Arabii Saudyjskiej, gdzie kuszą ich astronomiczne zarobki i otaczające zewsząd luksusy. Luka Modrić, który odmówił Saudyjczykom, najwidoczniej nie potrzebuje jeszcze większych pieniędzy, ponieważ stać go na wakacje w bardzo komfortowych warunkach.

Imponujący jacht Luki Modricia. 160 000 euro za tydzień

Niedawno na Instagramie przyjaciel Luki Modricia, Marko Cirjak wstawił relację ze wspólnego wypoczynku z piłkarzem. Chorwackie media od razu podchwyciły temat i zaczęły rozpisywać się na temat jachtu, na którym piłkarz Realu Madryt spędza wolny czas.

Jak się okazuje, ten pływający dom to luksusowy jacht Ferretti Custom Line 120 Erolia, w którym może zamieszkać nawet 10 osób w pięciu pokojach. Cena za tygodniowy za jego wynajem to aż 160 tysięcy euro.

Gwiazdor Realu poznał wyrok za napaść. Prędko nie zagra

Maksymalna prędkość statku to prawie 50 kilometrów na godzinę, a jego długość wynosi od 35 do 40 metrów. Do utrzymania jednostki niezbędnych jest siedem osób. Poza tym jacht zawiera pod pokładem miejsce na skutery wodne czy łódź motorową.

Real Madryt Luki Modricia przygotowania do sezonu 2023/2024 rozpocznie pod koniec lipca w Stanach Zjednoczonych, gdzie poleci na zgrupowanie połączone z towarzyskim turniejem. Tam odbędzie swoiste tournee po Stanach, grając w kilku różnych miastach z takimi zespołami jak AC Milan, Manchester United, Juventus. Największym zainteresowaniem cieszy się natomiast przedsezonowe El Clasico z FC Barceloną, które odbędzie się 29 lipca w Dallas w Teksasie.