Najlepszy wywiad roku. Przyćmił nawet mundial. Autor rozmowy z Ronaldo wyróżniony

Rozgrywki ligowe zostały zawieszone, bo za kilka dni zaczynał się mundial. Ale nawet mistrzostwa świata w Katarze na chwilę zeszły na drugi plan. A to dlatego, że kontrowersyjnego wywiadu udzielił Cristiano Ronaldo, ówczesny gwiazdor Manchester United. A raczej sfrustrowany gwiazdor.

REKLAMA

Zobacz wideo Złoto Igrzysk Europejskich dla Pii Skrzyszowskiej. "To nie jest moja najwyższa forma"

Niespodziewany koniec. Następca Chalidowa rozwiązał kontrakt z KSW

Portugalczyk, który był skonfliktowany z władzami Manchesteru zgodził się na rozmowę ze swoim starym znajomym Piersem Morganem, byłym naczelnym brytyjskiego brukowca „Daily Mirror", a dziś niezwykle popularnego prezentera telewizyjnego w Stanach Zjednoczonych.

- Czuję się zdradzony przez działaczy Manchesteru United. Mam poczucie, że jestem wypychany z klubu i zaczęło się to już w zeszłym sezonie. Może nie powinienem tego mówić, ale chcę, żeby ludzie usłyszeli prawdę. Tak, czuję się zdradzony - zaczął Ronaldo. A później wbił szpilkę swoim trenerom.

- Ten Hag? Nie szanuję go, bo on nie szanuje mnie. Jeśli chodzi o Rangnicka, skoro nie jesteś nawet trenerem, to jak możesz zarządzać szatnią Manchesteru United? Nigdy wcześniej nie słyszałem o jego istnieniu - zaczepiał CR7.

Dostało się nawet byłemu koledze z drużyny Wayne'owi Rooneyowi

- Nie wiem, czemu krytykuje mnie aż tak ostro. Pewnie chodzi o to, że skończył już swoją karierę, a ja nadal gram na najwyższym poziomie. Może nie powinienem tego mówić, ale wyglądam lepiej od niego. Taka prawda - powiedział w swoim stylu Portugalczyk. Chwilę po tamtej rozmowie Manchester rozwiązał umowę z Cristiano za porozumieniem stron.

W obszernym wywiadzie Portugalczyk poruszał także sprawy osobiste, jak np. poronienie jego partnerki. Na gali TRIC Awards w Londynie powyższa rozmowa została uznana najlepszym wywiadem roku.

Najpotężniejsza dama polskiego MMA wskazała problem. Tak, to o polskich wojownikach

Przy okazji był to wywiad, który wywrócił do góry nogami świat futbolu. Okazało się, że wiekowego gwiazdora, z gigantycznym kontraktem i jeszcze większym ego, będzie niezwykle trudno upchnąć do jakiegokolwiek europejskiego klubu. No i w styczniu Ronaldo podpisał kontrakt z saudyjskim Al Nassr, z którym właśnie zdobył wicemistrzostwo kraju.

A jak mu się tam wiedzie?

- Mogę zapewnić, że Cristiano jest szczęśliwy w Arabii Saudyjskiej. Wymieniłem z nim ostatnio sporo wiadomości i potwierdził mi, że uwielbia swój nowy dom, zarówno jeśli mowa o boisku, jak i życiu poza nim - niedawno przekazał... Piers Morgan.