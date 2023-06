Mamy to! Cezary Kulesza potwierdził. Dwie wielkie imprezy w Polsce. Już wkrótce

O tym, że Wrocław ma zostać gospodarzem finału Ligi Konferencji Europy, mówiło się już od kilkunastu dni. W środę 28 czerwca odbyło się posiedzenie Komitetu Wykonawczego UEFA, na którym zapadła oficjalna decyzja w tej sprawie. Dolny Śląsk zorganizuje finał tej imprezy w 2025 roku, a ponadto w Polsce odbędą się Mistrzostwa Europy kobiet do lat 19.

Oficjalnie: Polska ma dwa wielkie turnieje. Cezary Kulesza potwierdza

Oficjalną decyzję UEFA przekazał na Twitterze Cezary Kulesza. "Cieszę się, że nasze starania i rozmowy okazały się skuteczne i przyniosły oczekiwane rezultaty. Z dumą i radością przyjmuję decyzję UEFA o tym, że w 2025 nasz kraj będzie gospodarzem Mistrzostw Europy U-19 dziewcząt, a także finału Ligi Konferencji Europy, który odbędzie się we Wrocławiu. Wierzę, że wydarzenia te pozytywnie wpłyną zarówno na rozwój piłkarstwa kobiecego, na który od dłuższego czasu mocno stawia PZPN, jak i prestiż futbolu klubowego" - poinformował.

Finał Ligi Konferencji w 2025 roku będzie trzecim finałem wielkiej imprezy klubowej w naszym kraju. W 2015 roku gospodarzem starcia o trofeum w Lidze Europy była Warszawa, a w 2021 roku Gdańsk. Wówczas zwyciężały hiszpańskie zespoły - Sevilla oraz Villarreal.

Natomiast kobiece Euro do lat 19, to także kolejna młodzieżowa impreza rozgrywana na polskich boiskach. W 2017 roku Polska gościła mistrzostwa Europy mężczyzn do lat 21, a dwa lata później w naszym kraju odbyły się mistrzostwa świata mężczyzn do lat 20.