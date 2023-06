Od kilku dni Jakub Rzeźniczak nie schodzi z czołówek mediów. Bynajmniej nie ze względu na transfer do drugoligowej Kotwicy Kołobrzeg, ale przez głośny wywiad, którego udzielił w podkaście Żurnalisty. Podczas dwugodzinnej rozmowy opowiadał o burzliwych relacjach z byłymi partnerkami. 36-latek posunął się zdaniem wielu za daleko i musi mierzyć się z ogromną falą krytyki ze strony fanów oraz ekspertów z różnych dziedzin.

Były piłkarz Wisły Płock przez kilka lat był związany z Edytą Zając, jednak para rozstała się, gdy jego ukochana dowiedziała się o niewierności partnera. Kobieta była w szoku, kiedy odkryła, że obrońca ma dziecko z inną kobietą – Eweliną Taraszkiewicz – i postanowiła zakończyć ich związek.

Jakub Rzeźniczak szokuje wypowiedzią o Ewelinie Taraszkiewicz

Ostatnio Rzeźniczak zaatakował Taraszkiewicz, którą poznał, gdy ta miała być "dziewczyną na telefon". Kobieta zaszła z nim w ciążę. Piłkarz ujawnił, że gdy się o tym dowiedział, to zaproponował, że będzie płacił na nią i dziecko nieformalne alimenty. W zamian za taką ugodę kobieta miała milczeć. Mówiąc wprost - chciał zamieść całą sprawę pod dywan.

- Gdy się dowiedziałem, że Ewelina jest w ciąży, to wiedziałem też jaki styl życia ona preferowała. Nawet w moim towarzystwie zażywała różne rzeczy. Wyczytałem później na forum, że bierze leki na depresję - powiedział Rzeźniczak w rozmowie z Żurnalistą.

Dodał również, że myślał o aborcji. Wyjaśnił, że ten pomysł był podyktowany stylem życia i kondycją zdrowotną kochanki. - Ma stwierdzone borderline. Zażywa na tę chorobę leki. To mogło być niebezpieczne dla samego dziecka. Ona dosyć późno dowiedziała się, że jest w ciąży i ten temat aborcji poruszyliśmy. Nie napierałem na nią. Nie jestem też takim człowiekiem. Nie potrafiłbym zmusić dziewczyny do takich kroków - zakończył.

Osobowość borderline jest typem osobowości z pogranicza oraz osobowością chwiejną emocjonalnie. Nie jest to choroba, a zaburzenie psychiczne, które leczy się farmakologicznie lub za pomocą psychoterapii.

Zdaniem specjalistów Rzeźniczak nie powinien ujawniać szczegółów dotyczących zdrowia i stylu życia byłej partnerki. Do grona krytyków piłkarza dołączyła lekarka Monika Tucholska, która w jasny sposób wyraziła swoje zdanie o wypowiedzi 36-latka.

"Od kilku godzin czytam o wywiadzie udzielonym przez sportowca. Ciężko zdecydować, który fragment bulwersuje najbardziej. Mnie, jako lekarkę psychiatrę, szczególnie przeraziło upublicznienie wrażliwych danych na temat przyjmowanych przez byłą partnerkę leków i schorzenia, na które cierpi. To, na co chorujemy, na co się leczymy, jakie leki przyjmujemy to nasza najświętsza tajemnica i mamy prawo oczekiwać, że zostanie dochowana. Cały czas walczymy ze stygmatyzowaniem zaburzeń psychicznych, pacjenci boją się mówić swoim partnerom o tym, że się leczą. Tym wywiadem zrobiono krzywdę wielu osobom" - napisała Monika Tucholska na swoim InstaStories.