Partacze. Pękali z dumy po transferze, a potem doznali szoku. "Przepraszamy wszystkich"

David Goodwillie w 2017 roku został skazany przez sąd w Edynburgu za gwałt na kobiecie, która była pod wpływem alkoholu. Wspólnie z Davidem Robertsonem mieli zmusić ją do seksu, mimo to, że próbowała się bronić. Zbyt mała liczba dowodów spowodowała, że sprawa zakończyła się jedynie na karze pieniężnej, którą obaj mężczyźni mieli zapłacić poszkodowanej, konkretniej mowa o 100 tys. funtów. Pomimo że sprawy karnej nie było, to napastnik ma zniszczoną reputację i wciąż nie może znaleźć pracodawcy.

Kilka miesięcy temu podawaliśmy, że Goodwillie podpisał kontrakt z zespołem Radcliffe FC, występującym wtedy w siódmej lidze angielskiej. Napastnik już w pierwszym meczu w nowych barwach strzelił hat-tricka. Kiedy jednak kibice dowiedzieli się, kto reprezentuje ich na murawie, natychmiast zażądali rozwiązania z nim kontraktu. I tak też się stało. Niespełna dobę po wymarzonym debiucie piłkarz został bezrobotny.

Podobna historia miała miejsce w ostatnich godzinach. Australijski klub Sorrento FC ogłosił podpisanie kontraktu z 34-latkiem. "Zakontraktowaliśmy zawodnika o prawdziwej jakości i doświadczeniu. Grał w czołowych ligach w Anglii i Szkocji, a jednocześnie reprezentował Szkocję na poziomie międzynarodowym, więc jest ogromnym dodatkiem do klubu" - napisano w oświadczeniu.

Wskutek doniesień telewizji STV News zespół szybko wycofał się jednak z tego transferu. "Sorrento rozwiązało kontrakt z Davidem Goodwilliem. Zawodnik miał przybyć do Perth w ciągu następnego tygodnia, aby rozpocząć grę w klubie, ale do tego nie dojdzie. Umowa nie miała znaczenia komercyjnego. Poinformowaliśmy już Davida o swojej decyzji i przepraszamy wszystkich kibiców, którzy mogli poczuć się urażeni podpisaniem tej umowy" - zakomunikowano.

Stanowy organ zarządzający piłką nożną w Australii Zachodniej, Football West przekazał w rozmowie z STV News, że prowadził rozmowy z Sorrento w tej sprawie i cieszy się z obranego stanowiska. "Football West w pełni popiera decyzję klubu" - powiedział rzecznik organizacji.

Poza wpadką z Radcliffe FC oraz zespołem Sorento Goodwillie został również w ostatnich miesiącach skreślony przez władze zarówno Clyde FC, jak i Raith Rovers. Będzie mu niezwykle ciężko znaleźć pracodawcę, który zechce mu zaufać.