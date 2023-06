Leo Messi przyaktorzył, że aż boki zrywać [WIDEO]

W ostatnim czasie Leo Messi był głównym tematem mediów. Argentyńczyk zdecydował się odejść z PSG i dziennikarze łączyli go z wieloma klubami. Wiele mówiło się na temat jego powrotu do FC Barcelony. Ostatecznie z powodu problemów finansowych klub z Katalonii nie zdołał ściągnąć Argentyńczyka, a ten przeniósł się do Interu Miami.

Leo Messi zadebiutował w serialu

Teraz znów głośno jest o Leo Messim, ale tym razem nie chodzi o plotki transferowe lub jego osiągnięcia. Okazuje się, że Argentyńczyk spróbował swoich sił w aktorstwie i odegrał epizodyczną rolę w serialu "Los Protectores". Program opowiada o trzech agentach piłkarskich, którzy robią wszystko, aby uciec przed bankructwem i starają się przetrwać w tej trudnej branży.

Messi pojawił się w drugim sezonie i gra samego siebie. W jednej ze scen agent proponuje mu umowę. Według niej piłkarz miałby codziennie grać w innym klubie w porządku alfabetycznym. Messi nie odebrał najlepiej tej propozycji i dał o tym jasno znać. - Dlaczego mnie tu sprowadziłeś? Jak możesz mi coś takiego proponować? - powiedział. W końcu agentowi udało się go uspokoić. Serial "Los Protectores" można oglądać na platformie streamingowej Star+.

Leo Messi ma zostać zaprezentowany jako nowy gracz Interu Miami już 16 lipca. Okazuje się, że Argentyńczyk nie jest jedynym byłym piłkarzem FC Barcelony, który trafi do tego klubu. Kontrakt podpisał już również Sergio Busquets, a media ostatnio coraz częściej informują o transferze Jordiego Alby.

W minionym sezonie Leo Messi rozegrał 41 meczów, w których strzelił 21 goli. Z PSG sięgnął po mistrzostwo kraju i Superpuchar Francji.