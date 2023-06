UEFA wprowadza radykalną zmianę. Piłkarze będą zadowoleni, kibice muszą przywyknąć

Mecz o Superpuchar Europy rozgrywany jest na start każdego sezonu od 1972 roku między zwycięzcami Ligi Mistrzów i Ligi Europy (wcześniej Pucharu Zdobywców Pucharów i Pucharu UEFA) z poprzednich rozgrywek. 16 sierpnia na stadionie w Pireusie zostanie rozegrany mecz między Manchesterem City a Sevillą. Dla piłkarzy z Anglii będzie to debiut w tych rozgrywkach, a z kolei hiszpańska ekipa siódmy raz zagra o trofeum, które wygrała tylko raz - w 2006 roku, pokonując 3:0 FC Barcelonę.

REKLAMA

Zobacz wideo Błaszczykowski żegna się z kadrą. "Reprezentacja zawsze była dla mnie najważniejsza"

Tegoroczny mecz o Superpuchar Europy bez dogrywki

Przez 50 lat od wymyślenia tego formatu dwunastokrotnie rozgrywane były dogrywki, a trzykrotnie potrzebna była seria rzutów karnych do wyłonienia zwycięzcy spotkania. Aż siedmiokrotnie dogrywka i trzykrotnie rzuty karne były potrzebne do rozstrzygnięcia meczu w ostatnich dziesięciu latach, co mogło być nadmiernym wysiłkiem dla wielu drużyn na samym starcie sezonu.

To już oficjalne. Manchester City zastąpił Guendogana. Wielki transfer

Wydaje się, że zauważyła to UEFA, która przy okazji ogłoszenia przepisów na mecz Manchesteru City z Sevillą ogłosiła, że w razie remisu po 90. minutach nie będzie dogrywki, a od razu obie drużyny przejdą do serii rzutów karnych.

Więcej takich informacji znajdziesz na Gazeta.pl

To będzie rewolucja. Transfer Messiego zmieni piłkarski świat na zawsze

Sam temat dogrywek od lat wzbudza wiele dyskusji - czy są potrzebne, czy od razu lepiej przejść właśnie do wykonywania rzutów karnych. Czy przypadek Superpucharu Europy sprawi, że w kolejnych latach UEFA podejmie decyzję o usunięciu dogrywek ze swoich dogrywek? Na to przyjdzie jeszcze poczekać. Jednocześnie warto przypomnieć, że federacja dwa lata temu podjęła inną przełomową decyzję o zniesieniu zasady bramek na wyjeździe z organizowanych przez siebie zawodów.