Ani jacht, ani sylwetka. Fanów pod zdjęciem Ronaldo rozgrzał zupełnie inny szczegół

Cristiano Ronaldo to jeden z najlepszych piłkarzy świata ostatnich lat. I wciąż jeden z najsłynniejszych, mimo że wyjechał z Europy, by grać w Arabii Saudyjskiej. Poza boiskiem 38-latek jest perfekcjonistą. – Będę grał jeszcze przez dwa, może trzy lata. Wiem, jak bardzo ważne jest dbanie o siebie w tym wieku. W przyszłości nie wykluczam zakupu drużyny piłkarskiej – wyznał podczas czerwcowej konferencji prasowej w Madrycie.

Reprezentant Portugalii od lat prowadzi się wzorowo, dba o regenerację, dietę i najmniejsze detale mające przedłużyć jego karierę. Ponadto regularnie korzysta z kriogenicznych kąpieli lodowych, aby przyspieszyć regenerację organizmu. Jednak jego ulubionym sposobem na odpoczynek jest sen. Ronaldo ucina sobie pięć krótkich drzemek w ciągu dnia, aby odnowić siły i poprawić metabolizm.

Obecnie napastnik Al Nassr wypoczywa ze swoją rodziną na Sardynii na jachcie wartym 5,5 miliona funtów. Ronaldo w pełni wykorzystuje warunki klimatyczne i na pokładzie spaceruje na bosaka. Ostatnio zamieścił w mediach społecznościowych zdjęcie z jachtu. Na pierwszy rzut oka to, co przykuwa wzrok to przede wszystkim jego imponująca i muskularna sylwetka. Jednak internauci zwrócili uwagę na jeden ważny szczegół.

Ronaldo ubrany był w czarno-złote kąpielówki, ale to nie one poruszyły fanów. Głównym tematem rozmów wśród użytkowników Instagrama były stopy piłkarza. Piłkarz na zdjęciu pozował z czarnymi paznokciami. Internauci zastanawiali się, dlaczego jego paznokcie były pomalowane na czarny kolor.

Wyjątkowy sposób Ronaldo na regenerację

Z pomocą przyszedł jeden z internautów, który przedstawił możliwe wyjaśnienie tej kwestii. "Wielu czołowych sportowców maluje paznokcie, aby chronić je przed grzybami i bakteriami, które mogą znajdować się w spoconych butach" – napisał użytkownik Instagrama pod postem zamieszczonym przez Portugalczyka.

Rzeczywiście, czarny lakier to specjalny środek, który ma na celu uchronić paznokcie przed infekcjami i wzmocnić je, by nie były podatne na urazy mechaniczne.

Ronaldo nie jest jedynym sportowcem, który w taki sposób dba o swoje stopy. Media podają, że to samo ma robić m.in. Mike Tyson, który także pielęgnuje je w podobny sposób.