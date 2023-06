Świątek z piłką, a Lewandowski z rakietą. Pokazał, co potrafi

Iga Światek przygotowując się do meczu drugiej rundy WTA 250 w Bad Homburg z Jil Teichmann pokazała piłkarskie umiejętności. Najlepsza tenisistka świata sprawnie radziła sobie z żonglerką, a żartobliwe komentarze przypisywały jej opaskę kapitańską w reprezentacji Polski. Teraz do jej dyscypliny zbliżył się nieco Robert Lewandowski, który chwycił za rakietę.

Robert Lewandowski pozazdrościł Idze Świątek? W czasie wolnym pojawił się na korcie

Za pośrednictwem Instagram Stories Anna Lewandowska pokazała, co jej mąż robi podczas wakacji i przerwy od gry w piłkę nożną. Kapitan reprezentacji Polski postanowił poruszać się na korcie, ale wybrał grę w padla, a nie tenisa ziemnego. Na wideo widzimy Lewandowskiego podczas krótkiej akcji, podczas której dopisuje mu humor. Nie widzimy jednak jego rywala w meczu.

Padel, czyli połączenie tenisa ziemnego i squasha, to niezwykle popularna dyscyplina sportowa w Hiszpanii. Uprawia go tam około czterech milionów osób i najwyraźniej Lewandowski po przeprowadzce do Barcelony również do nich dołączył. Napastnik w grudniu zeszłego roku gościł nawet na turnieju World Padel Tour w stolicy Katalonii.

Iga Świątek i Robert Lewandowski to dwójka najbardziej rozpoznawalnych polskich sportowców na świecie. W kraju rywalizują o nagrodę najlepszego sportowca w plebiscycie "Przeglądu Sportowego". W 2022 roku wygrała tenisistka, a dwie poprzednie edycje padły łupem piłkarza. Ponadto kibice w ramach żartów niejednokrotnie nakręcają "wojnę" pomiędzy Świątek a Lewandowskim i debatują nad tym, kto z tej dwójki zasługuje na miano najlepszego.

Niedawno najlepsza tenisistka na świecie zastąpiła kapitana reprezentacji Polski w roli ambasadorki popularnych napojów izotonicznych. Świątek wraz z jej sztabem wspólnie pracowali nad ich smakiem, a sama zawodniczka podkreślała, że starała się zrobić napój z najmniejszą możliwą ilością cukru.