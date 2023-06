Najstarszy 20-latek świata. Kibice drwią ze swojego piłkarza

"Kiedy się urodził, miał 10 lat", "20 lat to on miał 20 lat temu", "Mam 50 lat i mniej zmarszczek niż on", "Chodził do szkoły z moim dziadkiem", "Opublikowaliście zdjęcie jego czy jego ojca?", "Miał 20 lat w 2010 r., kiedy zdawaliśmy maturę" - to tylko niektóre komentarze, jakie pojawiły się pod zdjęciem opublikowanym przez SCR Altach.

W taki sposób kibice austriackiego klubu zareagowali na informację o transferze kameruńskiego defensywnego pomocnika - Djawala Kaiby. Przyglądając się zdjęciu, rzeczywiście trudno uwierzyć w to, że zawodnik urodził się w lutym 2003 r. i niedawno skończył 20 lat.

Na fotografii opublikowanej przez SCR Altach zawodnik wyglądał co najmniej na kilka lat starszego. Kaiba został kolejnym zawodnikiem, który został nazwany "najstarszym nastolatkiem świata". Wcześniej w ten sam sposób przezwano byłego piłkarza Lazio - Josepha Minalę - oraz zawodnika futbolu amerykańskiego - Jeremiaha Johnsona.

"Najstarszy nastolatek świata"

Kaiba, który podpisał kontrakt do 2026 r., ma już spore doświadczenie na poziomie międzynarodowym. Piłkarz był kapitanem reprezentacji Kamerunu do lat 23. Kaiba ma też za sobą debiut w seniorskiej kadrze.

Defensywny pomocnik pierwszy raz w drużynie Rigoberta Songa zagrał w listopadzie zeszłego roku. Był to towarzyski mecz z Jamajką (1:1), w którym Kaiba wszedł na boisko w 71. minucie i zdążył strzelić gola.

Zawodnik wystąpił też w styczniowych spotkaniach mistrzostw narodów Afryki, gdzie Kamerun wygrał z Kongo (1:0) i przegrał z Nigrem (0:1), kończąc rywalizację na fazie grupowej. W obu meczach Kaiba grał od pierwszej minuty.

- Przenosiny do SCR Altach są dla mnie wielką szansą i chciałbym podziękować wszystkim, którzy sprawili, że stało się to możliwe. W ostatnich latach ten klub był znakomitym miejscem dla zawodników z Afryki i mam nadzieję, że tym razem będzie podobnie. Chciałbym osiągnąć tu duży sukces - powiedział Kaiba, cytowany przez oficjalną stronę klubu.

O sukcesy nie będzie jednak łatwo. W poprzednim sezonie nowy klub Kameruńczyka z trudem utrzymał się w austriackiej ekstraklasie. Po sezonie zasadniczym SCR Altach było na ostatnim miejscu. Drużyna uratowała się w trakcie rozgrywek w grupie spadkowej.