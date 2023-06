17-latkowie pokazali klasę. Tego nie zobaczysz na meczu seniorów [WIDEO]

W Tajlandii trwają tegoroczne rozgrywki Pucharu Azji do lat 17. Niebawem rozegrane zostaną półfinały, w których zagrają reprezentacje Uzbekistanu, Japonii, Korei Południowej oraz Iranu. Starcia o awans do finału zostaną rozegrane w czwartek 29 czerwca.

Puchar Azji U-17. Piękne sceny po meczu. Przykład idzie w świat

Po zakończeniu spotkania grupowego między Japonią a Indiami doszło do pięknych scen. Młodzi piłkarze pokazali, co to znaczy prawdziwa klasa. Reprezentanci obu drużyn, zamiast udać się prosto do szatni, wzięli worki na śmieci i... zaczęli sprzątać płytę boiska! Na murawie leżały m.in. plastikowe butelki, jednak dzięki zachowaniu piłkarzy, po kilku minutach już ich nie było. Tym samym na kolejny mecz stadion był już czysty.

O zachowaniu piłkarzy poinformowano m.in. na oficjalnym koncie hinduskiej federacji. "Ponieważ piłka nożna to coś więcej niż gra. Zawodnicy z Indii i Japonii zbierali zużyte butelki z wodą po meczu" - czytamy.

Do takich scen na stadionach piłkarskich dochodzi niezwykle rzadko, szczególnie z udziałem piłkarzy. Niedawno podczas mistrzostw świata w Katarze na sprzątanie stadionu zdecydowali się kibice japońscy. Ci wysprzątali trybuny podczas spotkania fazy grupowej z Niemcami, co nie umknęło fotoreporterom.

Japończycy wygrali z reprezentacją Indii aż 8:4. Bramki w tym spotkaniu zdobyli Gakuto Kawamura, Gaku Nawata (2), Shuto Nagano, Mochizuki Kohei, Yotaro Nakajima, Gota Yamaguichi oraz Shungo Sugiura.