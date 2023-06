Gigantyczna sensacja na Euro U-21! Piłkarz Lecha bohaterem w starciu z potęgami

Od kilku dni trwają mistrzostwa Europy U-21, których gospodarzem jest Rumunia oraz Gruzja. To właśnie kadra z drugiego organizatorów jest autorem największej dotychczasowej sensacji turnieju.

Megasensacja na młodzieżowym Euro! Piłkarz Lecha bohaterem w starciu z potęgami

Reprezentacja Gruzji do lat 21 wygrała grupę A z pięcioma punktami na koncie. Na inauguracje sensacyjnie ograli 2:0 Portugalię, która przed turniejem mianowana była największym faworytem imprezy. W tym spotkaniu rywalizowało ze sobą dwóch zawodników Lecha Poznań - Afonso Sousa oraz Gio Citaiszwili - lecz lepiej poszło temu drugiemu, który zanotował dwie asysty. Gruziński skrzydłowy jest wypożyczony do "Kolejorza" do końca czerwca, lecz w stolicy Wielkopolski okazał się całkowitym niewypałem i latem wróci do Dynama Kijów.

Citaiszwilemu zdecydowanie lepiej idzie w kadrze narodowej. W drugim meczu z Belgią zanotował bardzo ważne trafienie przy stanie 0:2 dla rywali, popisując się celnym strzałem z dystansu. Dało to impuls gospodarzom, którzy w końcówce doprowadzili do wyrównania. Gruzini postawili się również Holandii, więc kolejnej potędze piłki młodzieżowej. W ostatnim spotkaniu grupowym zremisowali 1:1, co dało im pierwsze miejsce i awans do ćwierćfinału.

Awans do najlepszej ósemki z drugiego miejsca do samego końca walczyła pozostała trójka. Ostatecznie rzutem na taśmę dokonali tego reprezentanci Portugalii, którzy po dwóch kolejkach mieli raptem jeden punkt, ale na koniec ograli 2:1 Belgię po bramce z rzutu karnego w 89. minucie. Cztery punkty wystarczyły, aby z drugiego miejsca w grupie zameldować się w ćwierćfinale. Portugalia to srebrny medalista ostatniego młodzieżowego Euro z 2021 roku.

Już wiadomo, że Gruzja i Portugalia zagrają z Hiszpanią lub Ukrainą, które po dwóch kolejkach grupy B mają na swoim koncie po sześć punktów. O kolejności w tabeli zadecyduje ich bezpośrednie starcie w poniedziałkowy wieczór. W lepszej sytuacji są gracze Półwyspu Iberyjskiego, którym do pierwszego miejsca wystarczy remis. Wówczas o półfinał zagrają ze swoimi sąsiadami, Portugalią.