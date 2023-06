Buksa wciąż za słaby dla Włochów. Kolejne wypożyczenie. Wiadomo, gdzie może trafić

Gdy Aleksander Buksa debiutował w Ekstraklasie, miał zaledwie 16 lat i niemalże od razu został okrzyknięty wielkim polskim talentem. Szybko zainteresowały się nim zachodnie kluby, a po wygaśnięciu kontraktu z Wisłą postanowił dołączyć do Genoi.

REKLAMA

Zobacz wideo Kamiński po porażce z Mołdawią: To jest niewytłumaczalne

Buksa ponownie zostanie wypożyczony. Wiemy, gdzie trafi

We Włoszech spędził rok. Występował tam głównie w drużynach młodzieżowych, choć zdołał też cztery razy zagrać na poziomie Serie A. Urodzony w 2003 roku napastnik nie przekonał jednak do siebie władz klubu i został wypożyczony do belgijskiego OHL Leuven.

Po pół roku spędzonym w tym klubie ponownie udał się na wypożyczenie i zostając w Belgii trafił do drugiej drużyny Standardu Liege. W ubiegłym sezonie w tym zespole wystąpił 14 razy zdobywając trzy bramki.

Media: Przełom ws. hitowego transferu Harry'ego Kane'a. O krok od porozumienia

To wypożyczenie właśnie dobiega końca, lecz nie zapowiada się na to, żeby młodzieżowy reprezentant Polski tym razem został na dłużej w Genoi. Według informacji WP SportoweFakty Aleksander Buksa uda się na trzecie wypożyczenie, tym razem do austriackiego WSG Tirol. Ubiegły sezon drużyna ta zakończyła na trzecim miejscu grupy spadkowej po podziale tabeli. Jeśli Buksa faktycznie przejdzie do WSG Tirol, najprawdopodobniej będzie ligowym rywalem innego Polaka, Kamila Piątkowskiego. Reprezentant Polski z końcem czerwca wraca do mistrza Austrii, RB Salzburg, z belgijskiego Gentu, gdzie przebywał na wypożyczeniu.

Legenda domaga się zmian w Bayernie. Wymienił z nazwiska, kogo trzeba wyrzucić

Więcej podobnych treści przeczytasz na stronie Gazeta.pl

Aleksander Buksa od 2018 roku powoływany jest na zgrupowania młodzieżowych reprezentacji Polski. Zaczynając od U15 przeszedł przez wszystkie szczeble polskich kadr i obecnie występuje w drużynie narodowej do lat 21, gdzie do tej pory wystąpił sześć razy i nie zdobył żadnego gola.