Sukces partnerki Cristiano Ronaldo. Fani na to czekali. Będzie kontynuacja

Premiera serialu miała miejsce w 2022 roku, a widzowie dzięki niemu mogli nieco zajrzeć za kulisy zarówno związku Georginy Rodriguez z Cristiano Ronaldo, jak i również samej kariery piłkarza. Produkcja pełna jest bowiem wypowiedzi ich samych oraz ludzi z ich otoczenia.

Zagraniczne media donoszą. "Jestem Georgina" z trzecim sezonem

Jednym z głównych wątków serialu jest historia relacji Georginy Rodriguez z Ronaldo. Jak wyznała przed kamerami, para pierwszy raz spotkała się w jednym ze sklepów domu mody Gucci, gdzie argentyńska modelka wówczas pracowała.

- Był moim klientem u Gucciego. Mówił, że przyjdzie na imprezę. Spytał, czy tam będę. Myślałam o tym cały dzień. Gdy przyszłam, wyglądał bosko. Pamiętam dokładnie, w co byliśmy ubrani. Wypiliśmy trochę szampana. Później musiałam iść na kolację firmową. Wcale nie miałam ochoty, ale dobrze się stało, bo czuliśmy niedosyt - mówiła Rodriguez.

Poruszony został tam również niezwykle trudny temat, jakim jest strata dziecka. Georgina Rodriguez wspomina o swoich emocjach i problemach, z którymi musi się zmagać po tym, gdy w kwietniu 2022 roku w trakcie porodu bliźniaków zmarło jedno z dzieci. Jak wyznała w jednym z odcinków, niestety nie był to dla nich pierwszy taki dramat. - Strata małego Angela nie była naszą pierwszą tragedią. Wcześniej doświadczyliśmy już trzech poronień. [...] Za każdym razem, gdy miałam wizytę u ginekologa, śniły mi się koszmary. Bałam się o pozycję, w jakiej będą bliźniaki i o sam poród. Byłam przerażona każdym USG i czułam się spięta. Po każdym poprzednim poronieniu wracałam do domu w kawałkach - przyznała.

Mimo że serial nie spotkał się z dobrymi opiniami ze strony widzów (na popularnym serwisie IMDb średnia ocen to 4/10 gwiazdek), najwidoczniej generuje satysfakcjonujące dla Netflixa liczby. Jak można przeczytać w zagranicznych mediach, powstaje bowiem trzeci sezon tej produkcji. "El Confidencial Digital" donosi, że tym razem fani będą mogli zobaczyć, jak wygląda życie Cristiano Ronaldo i Georginy Rodriguez po ich przeprowadzce do Arabii Saudyjskiej, związanej z transferem gwiazdora do tamtejszego Al-Nassr.