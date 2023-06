Człowiek z Rakowa stanął na czele Ekstraklasy. To jego kolejna funkcja

Zgodnie ze statutem spółki radę nadzorczą tworzą przedstawiciele czterech najlepszych klubów poprzedniego sezonu oraz dwóch członków wyłonionych podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy, a także przedstawiciel PZPN.

Ekstraklasa wybrała nową radę nadzorczą

Wojciech Cygan na stanowisku przewodniczącego zastąpił Karola Klimczaka z Lecha Poznań, który pozostanie w radzie jako sekretarz. Wiceprzewodniczącym został Dariusz Mioduski z Legii Warszawa. We władzach spółki zasiadać będzie też Jarosław Mroczek z Pogoni Szczecin, Wojciech Strzałkowski z Jagiellonii Białystok oraz Sławomir Stempniewski z Radomiaka Radom. Przedstawicielem PZPN został prezes związku Cezary Kulesza.

W porównaniu do zeszłorocznego składu rady nadzorczej Ekstraklasy w radzie zabrakło miejsca dla Pawła Żelema - Lechia Gdańsk, której był prezesem spadła z Ekstraklasy oraz Tomasza Marca, prezesa Wisły Płock, który szykuje się do odejścia - ten klub też spadł z ligi, ale akurat jego miejsce zostało przyznane decyzją zespołów tworzących Ekstraklasę. Kadencja nowej rady rozpocznie się 1 lipca i potrwa do 30 czerwca 2024 roku.

Gratulacje dla nowego przewodniczącego rady nadzorczej pojawiły się w mediach społecznościowych Rakowa Częstochowa. "Podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ekstraklasy wyłoniono nową radę nadzorczą spółki. Przewodniczącym rady został Wojciech Cygan. Gratulujemy prezesie!" - napisał profil klubu na Twitterze.

Wojciech Cygan był prezesem Rakowa od lipca 2018 do grudnia 2021 roku. Na najbardziej eksponowanym stanowisku zastąpił go wtedy Adam Krawczak. W lutym 2023 roku doszło do kolejnej zmiany na tej pozycji - przed Krawczakiem pojawiły się nowe perspektywy zawodowe - i nowym prezesem został Piotr Obidziński. Wojciech Cygan w tym czasie cały czas pełnił funkcję przewodniczącego rady nadzorczej Rakowa.