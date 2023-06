Rosjanka ostrzega Polskę. Obwinia ją o wygnanie Rosji ze świata sportu

Trwająca wojna w Ukrainie ma spory wpływ na rywalizację sportową. Większość federacji uniemożliwiła sportowcom z Rosji i Białorusi oraz klubom z tych krajów rywalizację na arenie międzynarodowej. To nie podoba się byłym zawodnikom, którzy teraz popierają reżim Władimira Putina. W tym gronie są między innymi biegaczka Jelena Wialbe, tyczkarka Jelena Isinbajewa czy łyżwiarka szybka Swietłana Żurowa.

Żurowa ponownie odniosła się do sytuacji sportowców z Rosji. "Zupełna izolacja"

Ostatnia z wymienionych dała się poznać Polakom poprzez kontrowersyjne wypowiedzi z początku ubiegłego roku. Żurowa w skandalicznych słowach skrytykowała wypowiedź Kamila Bortniczuka, który wyraził spore obawy przed wyjazdem do Moskwy na mecz z Rosją w barażach o udział w mundialu w Katarze. - Polski minister obawia się o bezpieczeństwo? Co może się wydarzyć w Moskwie? To najbezpieczniejsze miasto - powiedziała dodając, że: "Polska zawsze była podłym krajem dla Rosjan".

Teraz mistrzyni olimpijska z Turynu i dwukrotna mistrzyni świata odniosła się do sytuacji klubów piłkarskich z Krymu, które chciały dołączyć do rozgrywek ligi rosyjskiej. Na drodze stanęła jednak groźba dyskwalifikacji ze strony FIFA i UEFA, co zdaniem posłanki rosyjskiej Dumy będzie miało bardzo niekorzystne skutki. Podobnie jak zawieszenia dla rosyjskich i białoruskich sportowców.

- Wygnanie Rosji z rozgrywek sportowych będzie miało skutki na wiele lat i nie da się tego tak szybko odwrócić. Doprowadzi do zupełnej izolacji. A nikt nie wie, co będzie jutro. Jutro zawrzemy pokój z Ukrainą, nie odkręcimy już i tak tych decyzji. Piłka nożna to sport, a nie polityka. Jutro polityka się zmieni, a zadry pozostaną. Sport powinien łączyć, a przez niego już nigdy nie będziemy przyjaciółmi - stwierdziła była łyżwiarka.

Warto zaznaczyć, że Polska była pierwszym krajem, który otwarcie sprzeciwił się wobec rywalizacji z Rosjanami. Ubiegłoroczny bojkot baraży z piłkarzami z kraju agresora sprawił, że rywalem zawodników w walce o udział w mundialu w Katarze byli Szwedzi. Bezpośrednia wygrana z tym rywalem dała nam awans na turniej, gdzie dotarliśmy do 1/8 finału.