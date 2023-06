Shakira wskazała, kto był mężczyzną jej życia. Nie chodzi o Pique

Shakira i Gerard Piqué byli jedną z najbardziej rozchwytywanych par show-biznesu. Połączyła ich miłość do muzyki i futbolu. Para poznała się na planie teledysku do hitu „Waka Waka". Jednak ich związek rozpadł się w czerwcu 2022 roku. Powodem miały być zdrady niewiernego męża. Zagraniczne media płonęły od plotek na temat kryzysu w ich relacji. Podobno Shakira dowiedziała się o zdradach Pique w chwili, gdy zauważyła, że z ich lodówki znika… dżem.

Z powodu niewierności 36-latka, Kolumbijka nagrała nawet specjalną piosenkę, w której wbiła szpilki środkowemu obrońcy i jego obecnej partnerce Clarze Chię Marti. Hiszpan nie pozostawał jej dłużny.

Na początku kwietnia Shakira podjęła arcytrudną, a zarazem konieczną decyzję. Kolumbijska wokalistka oficjalnie ogłosiła przeprowadzkę do Miami i pożegnała się z życiem w Barcelonie. 46-latka udzieliła wywiadu dla magazynu „People", w którym poruszyła różne tematy ze swojego życia.

W rozmowie amerykańską gazetą Shakira przyznała, że o zdradzie byłego partnera dowiedziała się, gdy jej ojciec trafił do szpitala. - Dowiedziałam się z prasy, że zostałam zdradzona, gdy mój ojciec leżał na OIOM-ie. Pomyślałam sobie, że dni mojego taty są już policzone – zdradziła.

Nie zabrakło też wątku muzyki, która była drogą ucieczki dla wokalistki w ostatnich miesiącach. - Muzyka uratowała mi życie i dodała mi skrzydeł. Pozwoliła mi być sobą, ratowała mnie w najtrudniejszych chwilach. Kiedy nie rozpoznałam siebie, muzyka była moim lustrem – powiedziała na łamach „People".

Shakira wskazała, kto był mężczyzną jej życia.

Ojciec Shakiry był osobą, która inspirowała ją do pozostania silną kobietą. Jego walka o powrót do zdrowia wywarła na wokalistce ogromne wrażenia. - Jego powrót do zdrowia był bardzo trudny i powolny, ale teraz jest z nami i jest wspaniałym człowiekiem, który zaskakuje nas wszystkich swoją siłą – powiedziała o swoim bohaterze.

Ponadto Kolumbijka ujawniła, że jej ojciec, William Mebarak był mężczyzną jej życia. - Jest wspaniałym człowiekiem i ujmującą postacią dla wszystkich. Pokonał COVID-19, dwa wypadki, jedno zapalenie płuc, pięć operacji… mój tata najwspanialszy – zakończyła.

Gerard Piqué wydaje się nie zawracać sobie głowy słowami byłej partnerki. Hiszpan cieszy się związkiem ze swoją nową partnerką Clarą Chią. Pod koniec czerwca para pojawił się na ślubie brata piłkarza, Marca Pique.