Bayern złożył ofertę. Wielka gwiazda u progu. Chcą w końcu zasypać dziurę po Lewandowskim

Choć przez niemal całą karierę Harry Kane był lojalny Tottenhamowi, jest coraz bardziej prawdopodobne, że w przyszłym sezonie Anglik zagra w innych barwach. Jeszcze na początku czerwca wydawało się, że 29-letni napastnik trafi do Realu Madryt, który poszukiwał wzmocnienia ofensywy po odejściu Karima Benzemy. Teraz jednak do gry wszedł drugi, równie mocny gracz.

Bayern chce Kane'a. Złożył nawet ofertę

Według informacji, do jakich dotarł The Athletic, bardzo zainteresowany usługami Harry'ego Kane'a jest Bayern Monachium. Mistrzowie Niemiec poszukują bowiem napastnika, który ostatecznie zasypię dziurę po Robercie Lewandowskim, która była w zespole z Bawarii bardzo widoczna w sezonie 2022/23.

Zainteresowanie gwiazdą Tottenhamu jest także związane z planami wobec Sadio Mane. Choć Senegalczyk przychodził do Bayernu jako jedna z gwiazd Liverpoolu, jego przygoda u podnóża Alp zupełnie się nie udała i już niedługo możemy spodziewać się transferu doświadczonego napastnika.

The Athletic podał także konkretne kwoty, jakie Bayern zaoferował Tottenhamowi. Ściągnięcie Kane'a ma kosztować mistrzów Niemiec co najmniej 70 milionów euro, plus różnego rodzaju bonusy. Zważywszy na fakt, że kontrakt Anglika ze Spurs wygasa latem przyszłego roku, oferta Bayernu wydaje się być co najmniej atrakcyjna.

Kane nie zwalnia tempa. W ostatnim sezonie znów był świetny

Z punktu widzenia władz i kibiców Tottenhamu utrata Kane'a byłaby ogromnym ciosem. Podobnie jak w poprzednich latach, w sezonie 2022/23 Anglik był wiodącą postacią londyńskiego klubu. W samej Premier League strzelił aż 30 goli, co dało mu drugie miejsce w klasyfikacji strzelców za plecami znakomitego Erlinga Haalanda z Manchesteru City.

Fanów Tottenhamu niepokoić może też fakt, że drugi z napastników, Richarlison, ma za sobą fatalne 12 miesięcy. Choć Brazylijczyk miał być znakomitym wsparciem dla Kane'a i Heung-min Sona, przez cały sezon udało mu się strzelić zaledwie trzy gole.