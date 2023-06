Zaskakujące wiadomości. Legenda piłki wraca w innej roli. Chce się sprawdzić

Patrick Kluivert w trakcie kariery piłkarskiej zaliczył 79 występów w reprezentacji Holandii, strzeli w nich 40 goli. Został królem strzelców Euro 2000, przez lata grał w znanych klubach, jak Ajax, FC Barcelona, Valencia, Milan czy PSV. Po zakończeniu kariery piastował stanowiska dyrektorskie w kilku klubach, m.in. PSG. Został też trenerem i wiele wskazuje na to, że niebawem wróci na ławkę.

Patrick Kluivert zostanie trenerem Adany Demirspor

46-latek nie pracował w tym zawodzie od października 2021 roku, gdy odszedł z reprezentacji Curacao. Z informacji holenderskiego "De Telegraaf" wynika, że niebawem ma przejąć turecką Adanę Demirspor. "Rozmowy są w końcowej fazie" - przekazał informator z otoczenia byłego piłkarza.

Adana to czwarty zespół ostatniego sezonu ligi tureckiej, który zagra w kwalifikacjach Ligi Konferencji Europy (zacznie od II rundy). Nowego szkoleniowca poszukuje dlatego, że na przedłużenie kontraktu nie zdecydował się Vincenzo Montella. "Kluivert w tureckim klubie widzi świetną okazję do ożywienia trenerskiej kariery" - czytamy.

Przed prowadzeniem reprezentacji Curacao Kluviert pracował jako trener w drużynach młodzieżowych Ajaxu i Twente. Poza tym był asystentem w reprezentacji Holandii, reprezentacji Kamerunu oraz Brisbane Roar, a także dyrektorem sportowym w Paris Saint-Germain oraz szefem działu młodzieżowego FC Barcelony.

Syn Patricka Kluvierta także ma nowego pracodawcę. Przebił ojca

Śladami znanego ojca próbuje podążać Justin Kluviert, lecz na razie nie osiągnął tak spektakularnych sukcesów. W 2018 roku syn Patricka przeniósł się z Ajaxu do Romy, z której był wypożyczany do RB Lipsk, OGC Nice oraz Valencii. Kilka dni temu odszedł z włoskiego zespołu do Bournemouth za około 11 milionów euro, podpisał kontrakt do 30 czerwca 2028 roku. Ojca przebija jak na razie jedynie tym, że zaliczy występ we wszystkich pięciu topowych ligach europejskich, czyli Serie A, Ligue 1, La Liga, Bundeslidze i Premier League. Patrick Kluivert nigdy nie zagrał natomiast w Bundeslidze.