Tak podróżują piłkarze w Arabii Saudyjskiej. Skarb Templariuszy to przy tym drobne. Szok [WIDEO]

Arabia Saudyjska staje się istnym rajem dla piłkarzy. Coraz większa część z nich nie może się oprzeć pokusie i woli wybrać astronomiczne zarobki i grę w tamtejszej lidze niż pozostanie w Europie. Ale życie piłkarza na Bliskim Wschodzie to nie tylko pieniądze na koncie w banku. To otaczanie się bogactwem na każdym kroku. Dobitnie pokazał to w mediach społecznościowych napastnik Odion Ighalo. Te obrazki niejednego by skusiły.

Pełen luksus. Piłkarz pochwalił się, jakim samolotem lata na mecze. Obrzydliwe bogactwo

34-letni Nigeryjczyk, który przed trzema laty był jeszcze zawodnikiem Manchesteru United, dziś reprezentuje barwy saudyjskiego Al-Hilal. Choć w Europie nie był gwiazdą pierwszej wielkości (w United zagrał 23 mecze i strzelił pięć goli), w Arabii żyje w iście bizantyjskim przepychu. Niedawno na swoim Instagramie wrzucił nagranie z samolotu, którym wraz z kolegami z drużyny podróżował na mecz.

Oglądając wideo, można odnieść wrażenie, że Ighalo zamiast na pokładzie samolotu znajduje się w jakimś pałacu. Wnętrze maszyny było niezwykle przestronne. Znalazły się tam lśniące, długie stoły, olbrzymie, skórzane fotele, tron, a wszelkie krawędzie były złote. Tak wyglądała oczywiście strefa VIP, ale inne części samolotu również robiły nie lada wrażenie. Piłkarze mogli bardzo wygodnie rozłożyć się w fotelach czy pograć w karty. Ighalo wszedł nawet do kabiny pilota.

Zabawka za prawie miliard złotych. Takimi samolotami latają piłkarze w Arabii

Jak ustaliło "The Sun", maszyna, którą widać na nagraniu to Boeing 747-400, należący do księcia Alwaleeda bin Talala - arabskiego milionera, a przy okazji wielkiego fana Al-Hilal. Jej wartość to ok. 173 miliony funtów (890,95 mln zł). Książę kupił ją na własny użytek i kazał usunąć ok. 400 miejsc dla pasażerów, by zrobić miejsce na wszelkie udogodnienia, jakie zaprezentował na filmiku Ighalo.

W przyszłym sezonie z takich i podobnych samolotów będą korzystali także inni znani piłkarze. Saudyjczycy wciąż pozyskują kolejne gwiazdy. Al-Hilal jak na razie dogadało się z Rubenem Nevesem z Wolverhampton oraz Kalidou Koulibalym z Chelsea.