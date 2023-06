Agent gwiazdy przejechał się po matce Mbappe. Mocno

Choć kontrakt Kyliana Mbappe obowiązuje do końca czerwca 2024 roku z możliwością przedłużenia o kolejne 12 miesięcy, to Francuz już zapowiedział, że nie skorzysta z klauzuli. To oznacza, że jeśli PSG chce na nim zarobić, to musi go sprzedać już tego lata. Nadal jednak paryżanie liczą, że piłkarz zostanie na Parc des Princes. Prowadzą nawet rozmowy z jego otoczeniem, w tym z matką, Fayzą Lamari, która nie tylko odpowiada za interesy syna, ale niedawno założyła nawet własną agencję piłkarską. I to właśnie w związku z działaniem krewnej Mbappe wybuchł ostatnio skandal.

Matka Mbappe podpadła agentowi Hakimego. "Jej znaczenie na rynku jest zerowe"

Jednym z pierwszych klientów Lamari, oprócz synów Kyliana oraz Ethana, został Rayan Cherki, 19-letni zawodnik Lyonu. Kobieta nie zamierzała jednak osiadać na laurach i rzekomo zaproponowała współpracę przyjacielowi syna z PSG, Achrafowi Hakimiemu. To nie spodobało się obecnemu agentowi Marokańczyka, Alejandro Camano, który w ostrych słowach skomentował próbę podebrania klienta.

- Jesteśmy bardzo zaskoczeni faktem, że Lamari ma możliwość ingerencji na rynku tylko dlatego, że jest matką ważnego gracza. To zdecydowanie za mało. Dla mnie jej zachowanie to brak szacunku dla naszego zawodu - podkreślił wzburzony agent w wywiadzie dla "AS".

- Firma Lamari nie ma nic poza Kylianem Mbappe. W związku z tym jej znaczenie na rynku jest zerowe. Tak naprawdę nie ma doświadczenia, nie zawiera żadnych transakcji. Opiera się tylko i wyłącznie na relacji matki z synem, a już widzieliśmy na rynku relacje rodziców, którzy stają się przedstawicielami - kontynuował.

To nie koniec. Camano zaprzeczył jakoby Hakimi rozważał zerwanie współpracy z obecnym przedstawicielem. - Achraf jest częścią rodziny Footfeel. Jest przekonany do projektu już od wielu lat. Choć ma osobiste relacje z Kylianem, to my je szanujemy. Achrafa łączy silna więź nie tylko ze mną, ale i z wszystkimi osobami pracującymi w naszej firmie. W związku z tym jego odejście byłoby czymś nie do pomyślenia - zakończył.

Problemy Hakimiego w życiu prywatnym

Achraf Hakimi ma za sobą udany sezon. Pokazał się z dobrej strony na mistrzostwach świata w Katarze, gdzie jego drużyna zajęła czwarte miejsce. Solidnie prezentował się też w barwach PSG. Rozegrał 39 meczów, w których zdobył pięć bramek i sześć asyst. Niewykluczone jednak, że podobnie jak i Mbappe, tak i on odejście latem z Paryża. Zainteresowanie nim wyraziły m.in. Real Madryt i Manchester City.

Dodatkowo w życiu prywatnym Marokańczyka pojawiły się ostatnio spore trudności. Pod koniec lutego został oskarżony o napaść na tle seksualnym na 24-letnią kobietę. Sprawa wciąż nie została rozwiązana, choć adwokat piłkarza twierdzi, że jego klient jest niewinny. Niedługo później Hakimi otrzymał kolejny cios, tym razem od żony, która postanowiła się z nim rozwieść, nie czekając na ewentualne uniewinnienie.