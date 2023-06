Rzeźniczak wrócił do śmierci syna. To nie był jedyny dramat. "Paulina też była w ciąży"

Poprzedni sezon nie był udany w wykonaniu Jakuba Rzeźniczaka. Wystąpił w 25 meczach Wisły Płock, ale nie udało mu zdobyć ani bramki, ani asysty. Na dodatek jego klub spadł z ekstraklasy, a on sam zdecydował się odejść. Ostatecznie związał się z drugoligową Kotwicą Kołobrzeg. Ostatni rok był dla niego trudny też na polu prywatnym. W lipcu 2022 roku zmarł jego roczny syn, Oliwier, który chorował na niezwykle rzadki nowotwór. Okazuje się, że nie była to jedyna tragedia, jakiej wówczas doświadczył.

Rzeźniczak opowiedział o dramacie. Stracił dwójkę dzieci

Matka dziecka, Magdalena Stępień bardzo długo dochodziła do siebie po starcie dziecka. Nieco inaczej żałobę przeżywał Rzeźniczak. - Chcę, mimo wszystko, podchodzić do życia pozytywnie. Myślę, że tylko w ten sposób można jakoś układać przyszłość - mówił w rozmowie z Dawidem Szymczakiem ze Sport.pl. Po czterech miesiącach od śmierci dziecka Rzeźniczak wziął ślub z Pauliną Nowicką w Miami, za co spadła na niego krytyka.

Teraz piłkarz wrócił wspomnieniami do tamtych chwil i opowiedział w rozmowie z Żurnalistą, dlaczego zdecydował się wówczas na zawarcie związku małżeńskiego. Ujawnił też, że w tamtym czasie doznał podwójnej straty. Zmarł nie tylko Oliwier, ale i dziecko, które miał z obecną partnerką.

- Chcieliśmy walczyć o siebie, o to, żeby móc funkcjonować. W tamtym okresie też Paulina była w ciąży i straciliśmy też tamto dziecko. Ciężko mi się o tym mówi, ale była jedna tragedia i była druga tragedia - wyjawił Rzeźniczak.

Obrońca przyznał, że to właśnie ślub był dla niego bodźcem, który pozwolił mu wrócić do normalnego życia. - Staraliśmy się walczyć, walczyć o siebie. Uwierz mi, że jakbyśmy się zamknęli w domu, to już byśmy z tego domu nie wyszli. Dużo osób rozumiało, że każdy przeżywa żałobę na swój sposób, ale poszliśmy tą drogą. Ślub był też spontaniczną decyzją, ale wzięliśmy go dla siebie. Tylko dla mnie i dla Pauliny. Zrobiliśmy coś, żeby dalej żyć - kontynuował.

Jakub Rzeźniczak zszokował słowami o byłej partnerce

Jakub Rzeźniczak wywołał ostatnio wiele kontrowersji wywiadem dla Żurnalisty. Oprócz szczerych wyznań na temat strat dzieci uderzył też w swoją byłą partnerkę, Ewelinę Taraszkiewicz. Kobieta bardzo szybko zareagowała na słowa piłkarza i zagroziła mu pozwem w sądzie. Dodatkowo w mediach wybuchła prawdziwa burza i wielu ekspertów krytykowało Rzeźniczaka.

"Obrzydliwy gość", "Za wiele rzeczy Kubę Rzeźniczaka broniłem, bo często był atakowany niewspółmiernie do przewin. No ale spowiedzi u Żulnalisty i opowiadania, jak i za ile poznało się matkę swojego dziecka - no nie, to osiemnaście kroków za daleko. Na wielu poziomach zwyczajnie odrażające" - pisali wzburzeni internauci.