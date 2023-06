Jakub Rzeźniczak stał się bohaterem kolejnej afery. Piłkarz w szokujący sposób wypowiedział się o byłej partnerce oraz matce swojego dziecka Ewelinie Taraszkiewicz. - Ewelinę poznałem przez kolegę, który zajmował się załatwianiem dziewczyn na telefon. Za to spotkanie zapłaciłem chyba 1500 złotych za dwie, trzy godziny. I tak to się zaczęło - powiedział w rozmowie z Żurnalistą. Taraszkiewicz szybko zareagowała na te słowa i zamierza pozwać piłkarza do sądu.

REKLAMA

Zobacz wideo Marciniak o ofertach: Kusi mnie nie tylko Arabia. Ale pieniądze to nie wszystko

Dziennikarze i internauci komentują słowa Jakuba Rzeźniczaka. "To osiemnaście kroków za daleko"

Wypowiedź Rzeźniczaka wywołała spore poruszenie. Licznie skomentowali ją dziennikarze. "Obrzydliwy gość (i jeszcze u żurnalisty)" - napisał Jakub Seweryn ze Sport.pl.

"Za wiele rzeczy Kubę Rzeźniczaka broniłem, bo często był atakowany niewspółmiernie do przewin. No ale spowiedzi u Żulnalisty i opowiadania, jak i za ile poznało się matkę swojego dziecka - no nie, to osiemnaście kroków za daleko. Na wielu poziomach zwyczajnie odrażające" - dodał Andrzej Cała.

"Dzień dobry tłiterku, Jakub Rzeźniczak właśnie pochwalił się tym, że matka jego dziecka była dziw**. A jak wam mija dzień, kochani?" - ironicznie napisał Szymon Szczepanik z Weszło.

"Jakub Rzeźniczak dał takie "show", jak jeszcze nigdy. Współczuję córce" - stwierdził z kolei Dominik Stachowiak.

Suchej nitki na Rzeźniczaku nie zostawił również dyrektor sportowy GKS-u Jastrzębie Adam Lechowski. "Ciężko upaść niżej niż Kuba Rzeźniczak, kolejna granica żenady przekroczona" - czytamy.

"Matko, jeszcze się tym chwalić XD Przecież on opowiada o matce swojego dziecka...to dziecko kiedyś to obejrzy. Czy tam zachodzą jakiekolwiek procesy myślowe? - pyta się Artur Kwiatkowski z CANAL+ Sport.

"Pewne sprawy komentują się same, zresztą wszyscy już skomentowali. Ale gdzieś obok jest pytanie: po co on o tym mówi? Jest aż takim bezmózgiem, by swemu dziecku wyznaniem o matce-prostytutce gotować piekło? Można sobie wyobrazić, jakimi hasłami inne dzieci będą jego córkę wytykać" - dodał z kolei Przemysław Langier z Goal.pl.