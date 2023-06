Znów zrobiło się głośno o Jakubie Rzeźniczaku. Obrońca udzielił wywiadu Żurnaliście, w którym w szokujących słowach opisał, w jakich okolicznościach poznał się z byłą partnerką oraz matką jego dziecka Eweliną Taraszkiewicz. - Ewelinę poznałem przez kolegę, który zajmował się załatwianiem dziewczyn na telefon. Za to spotkanie zapłaciłem chyba 1500 złotych za dwie, trzy godziny. I tak to się zaczęło - powiedział.

Ewelina Taraszkiewicz odpowiada Jakubowi Rzeźniczakowi. Zamierza iść do sądu

Słowa Rzeźniczaka wywołały spore poruszenie. Na reakcję Taraszkiewicz nie musieliśmy długo czekać. Kobieta szybko odpowiedziała piłkarzowi i wydała oświadczenie na Instagramie. Zdradziła w nim, że oczekuje przeprosin - Ma czas do 11:45 na cofnięcie tego i przeproszenia za kłamstwa na temat Edyty, na temat Magdy (inne byłe partnerki Rzeźniczaka - przyp. red.) i na mój temat - powiedziała w rozmowie z Plotkiem. Dodała także, że jest gotowa udzielić kontrwywiadu Żurnaliście.

"Panie Rzeźniczak, ja to tylko mam nadzieję, że pan ma te dowody na tę moją "prostytucję". I tak, oczywiście, że na każde zdanie pana Rzeźniczaka odpowiem. W przeciwieństwie do ciebie, panie Rzeźniczak – ja mam dowody. Bardzo słaba próba ratowania swej i tak już zniszczonej reputacji. Stay tuned. Szkoda, że kolejna sprawa o zniesławienie będzie w Kołobrzegu (Rzeźniczak niedawno przeniósł się do Kotwicy Kołobrzeg - przyp. red.), ale z przyjemnością będę jeździć na każdą rozprawę" - napisała. Portal Plotek.pl skontaktował się z Jakubem Rzeźniczakiem. Ten podtrzymał swoją wersję i nadal twierdzi, że wszystko, co powiedział, było prawdą.

Rzeźniczak kontra Taraszkiewicz runda druga

To nie pierwszy raz w ostatnim czasie, gdy Rzeźniczak uderza w Taraszkiewicz. Niedawno piłkarz zaatakował w byłą partnerkę, odnosząc się do jej wyglądu. Ta nie pozostała mu dłużna i szybko skontrowała jego słowa.