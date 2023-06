46-letni Francesco Totti pokazał, co potrafi. Prawdziwa magia [WIDEO]

"Operacja nostalgia" - tak nazywało się wydarzenie, gdzie w meczu towarzyskimi zagrali byli piłkarze. Hitem spotkania okazała się akcja dwóch starych znajomych z Romy. Francesco Totti, w swoim stylu, popisał się świetnym podaniem przeszywającym formację defensywną rywali, a do piłki dopadł David Pizarro. I choć 43-letni Chilijczyk był środkowym pomocnikiem, często defensywnym, to wykończył tę akcję jak rasowy napastnik. Kapitalnie przyjął piłkę zewnętrzną częścią stopy, następnie podbił ją piętką nad bramkarzem i na koniec głową umieścił piłkę w siatce.

Pizarro w trakcie kariery reprezentował też barwy m.in. Manchesteru City, Interu, Fiorentiny czy Udinese i łącznie zdobył 50 bramek. Ale pewnie żadna z nich nie była takiej urody, choć Pizarro słynął z dobrego strzału z dystansu.

Totti - wielka legenda calcio

Kiedy Francesco Totti debiutował w Romie, to prezydentem USA został Bill Clinton. Gdy strzelał dla niej pierwszego gola, to w kinach grano jeszcze Pulp Fiction. W 2017 roku, po 25 latach spędzonych w rzymskim klubie, zakończył swoją imponującą karierę. Karierę, w trakcie której strzelił ponad 300 goli dla Romy, a z reprezentacją Włoch wygrał mundial w 2006 roku.

Rzymianin otrzymał wiele propozycji, by kontynuować grę, ale postanowił zostać dyrektorem Romy. Jego dwuletnia przygoda w nowej roli okazała się klapą. Totti szybko zraził się do ówczesnych władz klubu, które go ignorowały. - Wolałbym umrzeć niż żyć w taki sposób chociaż jeden dzień dłużej. Odchodzę, ale to nie moja wina - oświadczył Totti po odejściu. Dziś jest agentem piłkarskim.