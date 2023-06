Ohydne słowa Rzeźniczaka. "1500 złotych za dwie, trzy godziny"

Jakub Rzeźniczak w przeszłości spotykał się z Eweliną Taraszkiewicz, z którą ma dziecko. Para nie rozstała się w najlepszych nastrojach. Niedawno znów zrobiło się o nich głośno. Jego obecna żona Paulina zaatakowała Taraszkewicz w mediach społecznościowych. "Poznali się [z Rzeźniczakiem], jak była prostytutką" - napisała, po czym usunęła wpis. Taraszkiewicz poszła z tym do sądu, o czym poinformował portal Jastrząb Post. Pod przekazaną informacją część użytkowników odniosła się do wyglądu Taraszkiewicz. Do dyskusji włączył się Jakub Rzeźniczak i zaatakował byłą partnerkę.

Jakub Rzeźniczak szokuje wypowiedzią o Ewelinie Taraszkiewicz

Nie minęło wiele czasu, a Rzeźniczak znów uderzył w Taraszkiewicz. Tym razem piłkarz udzielił szokującej wypowiedzi na jej temat w rozmowie z Żurnalistą. Obrońca zdradził, w jakich okolicznościach poznał matkę swojego dziecka. - Ewelinę poznałem przez kolegę, który zajmował się załatwianiem dziewczyn na telefon. Za to spotkanie zapłaciłem chyba 1500 złotych za dwie, trzy godziny. I tak to się zaczęło - powiedział.

Następnie Rzeźniczak został zapytany, czy Taraszkiewicz była później jego kochanką. - Pierwsze dwa spotkania były płatne, a potem spotykaliśmy się tylko i wyłącznie na seks. Ja też w rozmowach z nią mówię przecież, że nigdy z nią nie byłem w żadnym lokalu na randce. My nigdy nie wypiliśmy nawet wspólnie kawy na mieście - odpowiedział.

Jakub Rzeźniczak znalazł nowy klub. Zaskoczył wyborem

W ostatnim czasie wiele mówi się o Rzeźniczaku nie tylko w kontekście jego życia prywatnego, ale również zawodowego. Po tym jak Wisła Płock spadła z ekstraklasy, obrońca zdecydował się odejść z klubu. Ku zaskoczeniu wielu, podpisał kontrakt z Kotwicą Kołobrzeg, która na co dzień gra w II lidze. - Przyciągnęło mnie kilka argumentów. Być może tym najważniejszym była osoba trenera Macieja Bartoszka, który skontaktował się i przedstawił plan, jaki założył sobie w Kotwicy - powiedział w rozmowie z portalem Meczyki.pl.