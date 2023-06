Fantastyczny gol przewrotką. Kopia gola Cristiano Ronaldo [WIDEO]

Podczas gdy większość lig w Europie zakończyły swoje zmagania w sezonie 2022/2023, tak w Norwegii piłkarskie zmagania w tym roku zbliżają się do połowy. Tak wygląda sytuacji w drugiej lidze norweskiej, w której w ten weekend rozgrywana jest 13. kolejka tych rozgrywek. Zainaugurował ją mecz IK Start z FK Jerv, który zakończył się z prawdziwym przytupem.

Fantastyczny gol przewrotką przełamał serię dwóch meczów bez wygranej

Obie drużyny przed tym spotkaniem znajdowały się w górnej części tabeli i liczą się w walce o awans, bądź play-offy o grę w wyższej klasie rozgrywkowej. Pierwsza część spotkania to zdecydowany napór gospodarzy, którzy chcieli przełamać serię dwóch porażek z rzędu. Nic jednak z tego nie wyszło. Druga połowa zaczęła się dla Startu w najgorszy możliwy sposób. Już w 56. minucie goście wyszli niespodziewanie na prowadzenie po trafieniu Lucasa Larade'a. Dość powiedzieć, że to były jedyny celny strzał Jervu w drugiej części gry.

To zdecydowanie pobudziło gospodarzy, którzy jeszcze mocniej ruszyli na rywali. W 74. minucie przyniosło to efekt w postaci wyrównania, do którego doprowadził Alagie'a Sanyagna. Na minutę przed końcem kibice Startu mogli cieszyć się z gola na wagę trzech punktów.

Sander Sjokvist dośrodkował w pole karne, a tam fantastycznie do przewrotki złożył się Zakaria Sawo. Trafienie Szweda może skojarzyć się z golem Cristiano Ronaldo z ćwierćfinału Ligi Mistrzów przeciwko Juventusowi w sezonie 2017/2018. Jednocześnie był to koniec meczu dla Sawy, który po strzelonym golu zdjął koszulkę, za co zobaczył drugą żółtą kartkę i wyleciał z boiska.

Ostatecznie IK Start wygrał 2:1 i dzięki temu awansowała na piąte miejsce w tabeli. Do prowadzącego Fredrikstadu tracą pięć punktów. Z kolei FK Jerv jest ósmym miejscu po 13. kolejkach.