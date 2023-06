Szewczenko rozwścieczył Ukraińców. Wystarczył jeden wpis

Andrij Szewczenko, ale też inni dawni piłkarze (m.in. Gianfranco Zola, Alain Boghossian czy Miguel Mista) wzięli udział w turnieju golfowym. "Dzięki za możliwość rozegrania świetnego turnieju z wieloma przyjaciółmi na tak pięknym polu golfowym - wspaniale spędziliśmy wspólnie czas, do zobaczenia wkrótce!" - napisał były napastnik. No i rozpętał burzę w komentarzach.

"Wojna trwa, a on gra w golfa. Takich rzeczy się nie wystawia w takim momencie", "Powinieneś też zagrać ze swoim przyjacielem Romanem Abramowiczem", "Twój kraj jest w krytycznym niebezpieczeństwie, a ty grasz w golfa" - pojawiła się cała masa tego typu komentarzy. Choć nie zabrakło też tych, którzy bronili byłego napastnika.

Piękna kariera Szewczenki

W listopadzie 1997 roku Dynamo Kijów rozbiło na Camp Nou Barceloną 4:0. Trzy gole strzelił 21-latek. Nazywał się Andrij Szewczenko. Ukrainiec pokochał Ligę Mistrzów. W barwach Dynama dotarł do ćwierćfinału, a rok później - do półfinału rozgrywek. W 1999 roku kupił go Milan, który wydał na niego aż 25 milionów dolarów.

Z Milanem dwa razy dotarł do finału LM, a jeden z nich wygrał - w 2003. W LM rozegrał łącznie 100 meczów i strzelił aż 48 goli. Pewnie najlepiej będzie wspominał 2004 rok, w którym wygrał Złotą Piłkę. To ostatni piłkarz z Europy Wschodniej, który zwyciężył w tym plebiscycie.

Później nie podbił Chelsea, ale piękną kartę historii zapisał także w reprezentacji. Najpierw jako piłkarz - w 2006 roku dotarł z kadrą do ćwierćfinału mundialu, w którym lepsi okazali się Włosi, późniejsi triumfatorzy. Jest jej rekordzistą Ukrainy pod względem strzelonych goli i występów - 48 bramek w 111 meczach. Później został selekcjonerem reprezentacji.

Obecnie stara się angażować w pomoc charytatywną swoim rodakom.