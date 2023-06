Dawna polska potęga odzyskuje swój blask. Jest awans. I to z jakim dorobkiem punktowym

Ostatnie lata były dla GKS-u Bełchatów niezwykle trudne. Klub zmagał się z licznymi kłopotami finansowymi i organizacyjnymi i został zdegradowany na piąty poziom rozgrywkowy w naszym kraju. A przecież jeszcze w sezonie 2014/15 występował w ekstraklasie.

REKLAMA

Zobacz wideo Minister sportu i turystyki stawia na młodzież. Prezentuje program prozdrowotnych, wakacyjnych półkolonii

GKS Bełchatów rozpoczyna swoje odrodzenie. Jest awans do III ligi

Do rozgrywek 2022/23 bełchatowianie przystąpili w IV lidze, po tym jak w kwietniu 2022 roku klub ogłosił upadłość. Drużyna od początku sezonu radziła sobie bardzo dobrze i jak równy z równym szła z rezerwami Widzewa Łódź, do końca walcząc o awans do III ligi. A ten stał się faktem po ostatnim meczu. W sobotę GKS wygrał 5:0 ze Zrywem Wygoda i zapewnił sobie grę szczebel wyżej.

Legia Warszawa się nie zatrzymuje. Transfery, transfery. A to nie koniec

Po 38 kolejkach na koncie bełchatowian znalazły się 102 punkty - o trzy więcej niż wywalczyli piłkarze rezerw Widzewa Łódź. GKS w minionym sezonie zanotował tylko dwie porażki - z łodzianami oraz RKS-em Radomsko. Co ciekawe obie z nich miały miejsce jesienią. Wiosną bełchatowianie byli niepokonani.

Więcej artykułów o podobnej treści znajdziesz na portalu Gazeta.pl.

GKS Bełchatów okazał się także najlepszym zespołem w całej Polsce jeśli chodzi o poziom IV-ligowy. Żadna z innych drużyn występujących na piątym poziomie rozgrywkowym nie zdołała przekroczyć bariery zdobytych stu punktów w tym sezonie.

Koszmarna dekada dla Bełchatowa. Aż pięć spadków

Awans do III ligi może dla bełchatowian być początkiem odbudowy swojej marki po niezbyt udanej ostatniej dekadzie. W ostatnich jedenastu sezonach GKS aż pięć razy spadał z ligi. Wszystko zaczęło się w 2013 roku kiedy klub z ekstraklasy spadł do I ligi. I choć po roku ekstraklasa wróciła do Bełchatowa, to kolejne dwa sezony z rzędu były zakończone dwoma spadkami. W 2019 roku drużyna znów grała w I lidze, jednak dwa lata później wróciła szczebel niżej. W 2022 roku została zdegradowana do IV ligi.

Ostatnia dekada GKS-u Bełchatów:

sezon 2012/13 - 16. miejsce w ekstraklasie, spadek do I ligi

sezon 2013/14 - 1. miejsce w I lidze, awans do ekstraklasy

sezon 2014/15 - 16. miejsce w ekstraklasie, spadek do I ligi

sezon 2015/16 - 16. miejsce w I lidze, spadek do II ligi

sezon 2016/17 - 9. miejsce w II lidze

sezon 2017/18 - 8. miejsce w II lidze

sezon 2018/19 - 3. miejsce w II lidze, awans do I ligi

sezon 2019/20 - 15. miejsce w I lidze

sezon 2020/21 - 18. miejsce w I lidze, spadek do II ligi

sezon 2021/22 - 18. miejsce w II lidze, 20 kwietnia ogłoszenie upadłości i degradacja do IV ligi

sezon 2022/23 - 1. miejsce w IV lidze, awans do III ligi

Były reprezentant Polski zamienił ekstraklasę na II ligę. "Przyciągnęło mnie kilka argumentów"

W przyszłym sezonie piłkarze z Bełchatowa będą rywalizować w pierwszej grupie III ligi. Ich rywalami będą m.in. rezerwy Legii Warszawa, Unia Skierniewice czy też Świt Nowy Dwór Mazowiecki.