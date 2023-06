Jedno wspólne zdjęcie z wakacji Boruców. I rozpętało się piekło. Fala krytyki

Artur Boruc zakończył piłkarską karierę w maju zeszłego roku w Legii Warszawa. Jego ostatnie miesiące w tym klubie nie należały jednak do udanych. W oficjalnym ostatnim meczu został ukarany czerwoną kartką, a następnie odsunięto go od zespołu. Pojawił się ponownie na boisku w pożegnalnym spotkaniu przeciwko Celtikowi.

Żona Artura Boruca odpowiada na krytykę

Obecnie były bramkarz przebywa na emeryturze. Niedawno jego żona Sara opublikowała na Instagramie wspólne zdjęcie z wakacji na greckiej wyspie Mykonos. W komentarzach nie zabrakło krytycznych uwag. "Grunt, ze Grecja i Cyklady, wybaczam Mykonos, to już trochę obciach" - napisała jedna z użytkowniczek. Po czym dodała. "To wyspa zadeptana przez turystykę, i bogacze i aspirujący tam walą drzwiami i oknami, podczas, gdy obok są przecudowne autentyczne a przez to naprawdę elitarne wyspy. Nakręcanie spirali komercji nie jest pochwały godne tyle" - czytamy.

Na odpowiedź Sary Boruc nie trzeba było długo czekać. Żona byłego piłkarza wyjaśniła powody wspólnej podróży na Mykonos. "Latamy tam niezmiennie od 15 lat. Tam wzięliśmy ślub. To było nasze miejsce długo przed tym jak dowiedzieli się o nim turyści"- napisała. Wyżej wspomniana komentująca odpowiedziała na tę wiadomość i poleciła parze inne miejsca w Grecji. "Rozumiem! Dobrego czasu!!! PS polecam Wam Amorgos, zakochacie się też" - dodała.

Artur Boruc w przeszłości grał między innymi w Bournemouth, Southampton i Celitku Glasgow. W tym ostatnim klubie spędził pięć lat i rozegrał w tym czasie 196 meczów. Boruc jest także byłym reprezentantem Polski. W narodowych barwach pojawił się na boisku w 65 razy.