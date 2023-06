Oficjalnie: Arabia Saudyjska się nie zatrzymuje. Kolejny wielki transfer

W ostatnim czasie wiele mówiło się na temat transferu Kalidou Koulibaly'ego do Al-Hilal. Dziennikarz Fabrizio Romano potwierdził już w sobotę, że przejście zawodnika jest już na ostatniej prostej. Santi Aouna z Footmercato.com dodał z kolei, że Senegalczyk udał się już do Arabii Saudyjskiej, gdzie przechodzi testy medyczne i należy czekać już na oficjalne potwierdzenie transferu.

Oficjalnie: Kalidou Koulibaly w Al-Hilal

Nastąpiło to w niedzielę w godzinach wieczornych. Chelsea opublikowało w mediach społecznościowych informację, że transfer Koulibaly'ego został dopełniony. Obrońca ma podpisać trzyletni kontrakt i kosztować 25 milionów euro.

Ostatnio Koulibaly był piłkarzem Chelsea. Przeniósł się do tego klubu w lipcu zeszłego roku za 38 milionów euro. W minionym sezonie rozegrał 32 mecze, w których strzelił dwa gole i zaliczył jedną asystę. Angielski klub zakończył sezon na 12. miejscu w tabeli. Senegalczykiem interesował się również Inter Mediolan, ale ten zdecydował się na przejście do Arabii Saudyjskiej.

Ofensywa transferowa saudyjskich klubów

Koulibaly to nie jedyny piłkarz, który trafił w ostatnim czasie do saudyjskich zespołów. Obecnie jesteśmy świadkami transferowej ofensywy tamtejszych klubów, które do przeprowadzki przekonały już między innymi Cristiano Ronaldo, Rubena Nevesa i N'golo Kante. Niewykluczone, że w ich ślady pójdą niedługo również tacy piłkarze jak Edouard Mendy, Callum Hudson-Odoi, Pierre-Emerick Aubameyang, Hirving Lozano, Bernardo Silva lub Saul Niguez.

Al-Hilal jest czołowym saudyjskim klubem. W zeszłym sezonie walczyło o tytuł mistrzowski, ale finalnie zakończyło rozgrywki na trzecim miejscu, tuż za Al-Ittihad oraz Al-Nassr.