Rok do Euro, a Niemcy myślą nad zmianą selekcjonera. Dali mu ultimatum

Reprezentacja Niemiec w ostatnich miesiącach jest w bardzo poważnym kryzysie. Na ubiegłorocznych mistrzostwach świata nie wyszła nawet z grupy, w której była z Hiszpanią, Japonią oraz Kostaryką. W sumie w ostatnich szesnastu spotkaniach wygrała zaledwie cztery razy. W tym roku Niemcy zwyciężyli tylko w jednym z pięciu meczów. Kilka dni temu ulegli w sparingu Polsce 0:1, a potem u siebie 0:2 Kolumbii.

Hansi Flick dostał ultimatum. Jego posada wisi na włosku. "Myśli, że wszystko wie lepiej"

Niemieckie media uważają, że z funkcji trenera powinien zostać zwolniony Hansi Flick. - Myśli, że wie lepiej. Całkowicie zastanawiające jest, co się dzieje w głowie Flicka - tak tytułuje swój artykuł o Flicku prestiżowy dziennik "Bild". Dziennikarze przypominają, że Flick jest obecnie drugim najgorszym trenerem reprezentacji Niemiec wszechczasów, jeśli chodzi o średnią punktów. W 24 meczach ma bowiem tylko 1,79.

Tendencja porażek jest równie wyraźna, co przerażająca i już kosztowałaby klubowego trenera czołowej drużyny świata, utracę pracy. Niemcy wygrali tylko 4 z ostatnich 16 meczów i tylko dwa razy zachowali czyste konto. z Omanem i Peru. Na razie jednak do zmiany i tak nie dojdzie. Flick został wezwany na dywanik. Co usłyszał? "Musi udowodnić, że potrafi stworzyć konkurencyjną drużynę na domowe Euro 2024 - dodaje "Bild".

Plotki o jego zwolnieniu podgrzały też słowa Rudiego Vollera, dyrektora sportowego reprezentacji Niemiec.

- Było kilku nowych zawodników, nie zobaczymy ich ponownie we wrześniu - powiedział Voller (63 l.) po porażce z Kolumbią. - Czy dotyczy to również trenera? - pytają dziennikarze "Bilda".

Mocno też krytykują szkoleniowca. - Całkowicie zastanawiające, co dzieje się w głowie Flicka. Nie ma widocznego planu. Najwyraźniej myśli, że wie wszystko lepiej, ponieważ zdobył sześć historycznych tytułów z Bayernem Monachium w swoim pierwszym sezonie. Czy tylko my widzimy, że musimy mieć "9", czy tylko mi widzimy, że niektórzy nie powinni grać - wylicza "Bild".

Flick problemów nie widzi. - Mamy dobry zespół, który może się rozwijać. Mój pomysł na grę jest dla niego właściwy - mówił po porażce z Kolumbią.

Dziennikarze "Bilda" dodają też, że Niemiecki Związek Piłki Nożnej musi natychmiast zająć się poszukiwaniem nazwisk ewentualnych następców Flicka i jeśli tego nie zrobi, to będzie to wielkie uchybienie. Wskazują też dwóch kandydatów do roli nowego trenera: Jurgena Kloppa, trenera Liverpoolu i Olivera Glasnera, szkoleniowca Eintrachtu Frankfurt.

Niemcy kolejny mecz zagrają 9 września. Wtedy zmierzą się w sparingu u siebie z Japonią. Trzy dni później podejmą Francuzów.