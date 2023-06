Klub reprezentanta Polski krytykowany za wybór sponsora. "Promocja soft porno"

Aston Villa to jeden z najstarszych i najbardziej utytułowanych klubów w Anglii. Zespół, w którym występuje obecnie Matty Cash, ma w dorobku między innymi siedem mistrzostw Anglii. Choć okres świetności klubu to melodia przeszłości (ostatnie mistrzostwo w sezonie 1980/81), nie ustaje on w walce o nawiązanie do tych czasów. Przed startem nowego sezonu siódma drużyna poprzednich rozgrywek pozyskała nowego, kontrowersyjnego sponsora.

Aston Villa pozyskała nowego sponsora. Wybór wywołał oburzenie fanów klubu

Została nim azjatycka firma bukmacherska BK8, z którą Aston Villa związała się kontraktem do końca sezonu 2025/26. Wybór ten nie przypadł do gustu kibicom klubu, a wszystko przez kontrowersyjne reklamy, w których wykorzystuje się wizerunek roznegliżowanych kobiet. Według niektórych opinii obrazki te przypominają nawet sceny erotyczne. - Sponsor, który promuje soft porno… raczej nie - stwierdził wprost jeden z kibiców. - Jako wieloletni fan klubu, mam do niego niechęć. Czy chciałbyś, aby kobieca drużyna była sponsorowana przez firmę, która w ten sposób prezentuje dziewczyny? - dodał inny.

W 2021 roku kontrakt sponsorski z firmą BK8 podpisało Norwich. Wtedy decyzja władz klubu, ze względu na kontrowersyjne reklamy, również nie spodobała się kibicom. W tym wypadku reakcja była natychmiastowa i zespół występujący w Championship odstąpił od umowy.

"Chociaż spodziewaliśmy się pewnych negatywnych reakcji na ogłoszenie partnerstwa z firmą bukmacherską, klub rozumie reakcję na sposoby marketingu BK8, ich podmiotów stowarzyszonych i innych podobnych marek, których wartości nie są zgodne z wartościami klubu piłkarskiego. Tym razem popełniliśmy błąd" - stwierdzono w oświadczeniu, cytowanym przez "The Guardian".

Aston Villa wywalczyła w poprzednim sezonie 61 punktów (18 zwycięstw, 7 remisów i 13 porażek). To pozwoliło drużynie zająć siódme miejsce, które uprawnia do występu w eliminacjach do Ligi Konferencji Europy.