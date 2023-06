Skandal na piłkarskich ME. Niemcy spudłowali dwa rzuty karne. Padli ofiarą ataku

"Kiedy wygrywamy, jesteśmy Niemcami. Kiedy przegrywamy, pojawiają się komentarze, że jesteśmy małpami. Jessic je otrzymał, ja je otrzymałem. To nie jest część futbolu" - po meczu młodzieżowych mistrzostw Europy powiedział napastnik Borussii Dortmund - Youssoufa Moukoko.

REKLAMA

Zobacz wideo Marciniak sędziował w IV lidze. "Bałem się, że swoją osobowością zabije ten mecz"

W czwartek reprezentacja Niemiec zremisowała z Izraelem 1:1 w swoim pierwszym meczu na Euro U-21. Niemcy zremisowali, mimo że całą drugą połowę grali w przewadze jednego zawodnika po czerwonej kartce dla Edena Kartseva. Niemcy zremisowali, mimo że w meczu mieli dwa rzuty karne.

Oba jednak zmarnowali. Już w 3. minucie pomylił się Moukoko, w 80. minucie nie trafił też napastnik Herthy Berlin - Jessic Ngankam. Po meczu obaj zawodnicy byli rasistowsko obrażani w mediach społecznościowych.

Świątek poznała rywalkę w Bad Homburgu. Może być trudno. Później mniej [DRABINKA]

- To było obrzydliwe, a przecież robiłem wszystko, by pomóc drużynie. To zabolało. Przecież nikt specjalnie nie zmarnował rzutu karnego. Mam tego dość. Najwyższy czas się temu głośno sprzeciwić - powiedział Moukoko.

Niemieccy piłkarze ofiarami ataku rasistowskiego

- Szczególnie szkoda mi Jessica, który bardzo przeżywa te rzeczy. Jest smutny i rozczarowany, mimo że próbowaliśmy go rozśmieszyć. Wszyscy jesteśmy tacy sami. Wszyscy mamy tę samą krew. Co to w ogóle ma znaczyć? Jesteśmy tylko grupą chłopaków, grającą w piłkę nożną - dodał.

Murem za zawodnikami stanął ich sztab szkoleniowy. Piłkarzy wsparły też kluby i niemiecka federacja piłkarska (DFB). - To absurd, kiedy ludzie bez imienia i nazwiska obrażają rasistowsko w internecie. Będę chronił moich zawodników, którzy są Niemcami, są dumni z gry dla niemieckiej drużyny, dla której dają z siebie tysiąc procent - powiedział trener niemieckiej drużyny młodzieżowej - Toni Di Salvo.

Oficjalnie: Saudyjczycy biją rekord transferowy. Ponad trzykrotnie

- Jestem zszokowany i rozczarowany. Nie wiem, co możemy zrobić, ale takie zachowania muszą być surowo karane - dodał.

W drugim meczu tej grupy Anglia pokonała Czechy 2:0. Euro U-21 w tym roku odbywa się w Rumunii i Gruzji. Turniej, który potrwa do 8 lipca jest kwalifikacją olimpijską do igrzysk w Paryżu.