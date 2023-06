To tam Polacy zagrają na mundialu. Gospodarz piłkarskich MŚ ogłoszony

Reprezentacja Polski do lat 17 zrobiła prawdziwą furorę na mistrzostwach Europy w tej kategorii wiekowej. Kadra prowadzona przez Marcina Włodarskiego dotarła do półfinału, w którym przegrała 3:5 z Niemcami, późniejszymi triumfatorami tej imprezy. Biało-czerwoni zachwycali kibiców i dziennikarzy m.in. swoim stylem gry, a w trakcie mistrzostw błysnął m.in. Karol Borys ze Śląska Wrocław czy Filip Rejczyk z Legii Warszawa. Awans do najlepszej czwórki ME pomógł Polakom osiągnąć też inny ważny cel.

Polska zagra na mundialu do lat 17. Znamy nowego gospodarza

O jakim celu mowa? Reprezentacja Polski ma już pewny udział w mistrzostwach świata do lat 17, które odbędą się od 10 listopada do 2 grudnia tego roku. Pierwotnie turniej miało zorganizować Peru, ale FIFA odebrała im to prawo w kwietniu tego roku, ponieważ nie było wiadomo, czy kraj będzie gotowy na takie wydarzenie pod kątem infrastruktury. W związku z tym FIFA podjęła decyzję o wybraniu nowego gospodarza mundialu. Padło na Indonezję, czyli kraj położony między Azją Południowo-Wschodnią a Oceanią.

Poza Polską i gospodarzami pewny udział na mistrzostwach świata ma m.in. Argentyna, Maroko, USA, Anglia, Brazylia, Meksyk czy Senegal. Losowanie sześciu grup odbędzie się w sierpniu tego roku. Tytułu z 2019 roku będzie bronić Brazylia, która wygrała 2:1 w finale z Meksykiem. Wtedy w kadrze mistrzów świata znajdował się m.in. Gabriel Veron (FC Porto) czy Kaio Jorge (Juventus). Polska zagra na mistrzostwach świata w tej kategorii wiekowej po raz pierwszy w XXI wieku.

Po raz ostatni Polacy grali na tej imprezie w 1999 roku, gdy zajęła ostatnie miejsce w grupie, tuż za USA, Urugwajem i Nową Zelandią, która była gospodarzem. Wtedy w kadrze był Tomasz Kuszczak, Paweł Brożek czy Sebastian Mila. Z kolei nasz najlepszy wynik z mundialu w tej kategorii wiekowej jest z 1993 roku, gdy biało-czerwoni zajęli czwarte miejsce, przegrywając w meczu o brąz z Chile po rzutach karnych. W składzie grał choćby Artur Wichniarek, a cały turniej wygrała Nigeria.