Są nowi gospodarze Klubowych MŚ. To kamień milowy. Historyczna decyzja FIFA. Będą zmiany

Na początku marca FIFA oficjalnie przedstawiła nowy format Klubowych Mistrzostw Świata, który wejdzie w życie od 2025 roku. W odświeżonej formule wezmą udział 32 zespoły. Wśród nich aż dwanaście drużyn ma być z Europy, sześć z Ameryki Południowej, po cztery z Azji, Afryki oraz strefy CONCACAF (Ameryka Północna i Środkowa). Ponadto jeden zespół ma być z Oceanii, a jeden wytypowany przez gospodarzy turnieju.

Nowe Klubowe Mistrzostwa Świata mają być preludium do mistrzostw świata w 2026 roku

W piątkowe popołudnie FIFA jednogłośnie wybrała Stany Zjednoczone, jako gospodarza Klubowych Mistrzostw Świata, które odbędą się w 2025 roku. Federacja poinformowała, że decyzja została podjęta na podstawie doświadczeń Amerykanów w organizacji światowych wydarzeń oraz łączy się z mistrzostwami świata, które w 2026 roku odbędą się w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie.

- Znamy już niektóre z najlepszych klubów na świecie, które już się zakwalifikowały do tego turnieju. Fani ze wszystkich kontynentów za dwa lata przyjadą swoją pasję i energię do Stanów Zjednoczonych na to wydarzenie, które będzie kamieniem milowym w naszej misji uczynienia futbolu prawdziwie globalnym sportem - powiedział prezydent FIFA, Gianni Infantino cytowany przez oficjalną stronę federacji.

Teraz FIFA będzie pracowała nad terminem i dokładnym miejscem zorganizowania nowego formatu KMŚ.

Regulamin FIFA przewiduje, że udział w Klubowych Mistrzostwach Świata z konfederacji z liczbą miejsc większą niż cztery, czyli w tym przypadku z konfederacji europejskiej, awans uzyskają zwycięzcy Ligi Mistrzów z czterech poprzednich sezonów oraz najlepsze zespoły w rankingu klubowym.

Liczba drużyn z danych kontynentów na KMŚ 2025:

Europa - dwanaście (pewni udziału: Chelsea, Real Madryt, Manchester City),

Ameryka Południowa - sześć (Flamengo, Palmeiras),

Azja - cztery (Al-Hilal, Urawa Red Diamonds),

Afryka - cztery (Al-Ahly, Wydad),

Ameryka Północna - cztery (Monterrey Rayados, Seattle, Leon),

Oceania - jeden,

Gospodarz - jeden.

Warto podkreślić, że w turnieju mogą wziąć udział maksymalnie dwie drużyny z jednego kraju (z tytułu współczynników) oraz maksymalnie cztery w przypadku zwycięzców rozgrywek klubowych. W przypadku dwukrotnego zwycięstwa danej drużyny w Lidze Mistrzów, na wolne miejsce automatycznie wskakuje kolejna drużyna z rankingu klubowego. Współczynniki klubowe UEFA są obliczane na podstawie występów w europejskich rozgrywkach w ciągu ostatnich pięciu lat.