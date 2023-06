Zasłużone kluby padają jak muchy. Wyciągali ręce do Putina

W Rosji wiele klubów urastało do miana potęgi dzięki pieniądzom bogatych właścicieli. Najlepszym przykładem było Anży Machaczkała, którego właściciel Sulejman Kierimow był potentatem branży paliwowej. W 2011 stworzył drużynę marzeń, w której grali m.in. Roberto Carlos, Jurij Żyrkow, Samuel Eto'o, Willian i Lassana Diarra. Doprowadziło to do zajęcia trzeciego miejsca w rosyjskiej ekstraklasie w 2013 roku, a po rewolucji kadrowej spadkiem rok później. Potęga upadła.

Tom Tomsk dołączył do Anży Machaczkała. Rosyjskie kluby padły i szybko nie wrócą

Anży wróciło jeszcze do pierwszej ligi, ale już nigdy nie zbliżyło się do sukcesów sprzed lat. Później stopniowo popadało w ruinę i męczone długami nie otrzymało licencji na grę w trzeciej lidze w sezonie 2022/23. Klub wydalono również z Rosyjskiej Federacji Piłkarskiej i uznano za upadły.

Podobna sytuacja spotkała Tom Tomsk, o czym informuje rosyjski "Championat". Drużyna jeszcze w 2008 roku grała w półfinale Pucharu Rosji, a do końca sezonu 2020/21 występowała w pierwszej lidze nieprzerwanie przez 16 lat. Rok później ekipa z Syberii wywalczyła ponowny awans do Ekstraklasy i w niej miała spędzić sezon 2022/23.

Tak się jednak nie stało i to wszystko przez ogromne problemy finansowe. Powstało zadłużenie wobec zawodników i innych pracowników, a rosyjska federacja nie wydała klubowi licencji na grę na najwyższym poziomie. Brakowało także głównego sponsora, a władze klubu z Tomska próbowały ratować się pożyczkami. Te na niewiele się zdały, ponieważ drużyny nie dopuszczono nawet do startu w drugiej lidze.

Władze klubu z Tomska liczyły jeszcze na wsparcie Gazpromu, a kiedy to nie przyszło, szukały ostatniej deski ratunki we Władimirze Putinie. W liście do prezydenta wyrażono prośbę o rozwiązanie problemów finansowych i ratowanie przed bankructwem. Pomoc nie przyszła i era Toma Tomsk dobiegła końca. W czerwcu 2023 roku Rosyjska Federacja Piłkarska wydaliła klub ze swoich szeregów i oficjalnie stracił on profesjonalny status.