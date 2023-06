Kiwior zabrał głos po klęsce z Mołdawią. Wspomniał maksymę Michniewicza

Niespodziewany blamaż reprezentacji Polski w meczu przeciwko Mołdawii w ostatni wtorek zaskoczyła nie tylko kibiców, ale i samych piłkarzy. Jednym z nich był Jakub Kiwior, który w drugiej połowie zanotował szereg błędów. Zawodnik Arsenalu w rozmowie z WP Sportowe Fakty przyznał, że sam nie jest w stanie wytłumaczyć tego, co stało się w czasie drugich 45 minut.

Ogromny blamaż i fala narzekań na piłkarzy

Wtorkowy mecz naszych piłkarzy przeciwko Mołdawii przeszedł do historii nie tylko ze względu na swój przebieg. Według danych rankingowych podopieczni Sergheia Clescenco byli najniżej notowanym zespołem, z którym Polakom przyszło przegrać od początku historii piłkarskiej reprezentacji.

Zaraz po zakończeniu spotkania obrońca naszej kadry Jan Bednarek przyznawał, że najprawdopodobniej powodem porażki było nastawienie piłkarzy, którzy po dobrej pierwszej połowie czuli się już zbyt pewnie i myśleli o wakacjach. To wywołało niemałą burzę w sieci. Sfrustrowani kibice zarzucali zawodnikom m.in. brak zaangażowania, który w narodowych barwach nie powinien mieć miejsca.

Kiwior nie wie, co się stało. "Sami strzelaliśmy sobie te gole"

Jednym z zawodników, na którego wylała się fala krytyki, jest Jakub Kiwior. Stoper naszej reprezentacji w drugiej połowie był cieniem samego siebie, na co wskazywała strata piłki przed polem karnym przeciwnika, która zakończyła się bardzo niebezpieczną kontrą. Sam zawodnik w rozmowie z WP Sportowefakty przyznał, że nie do końca rozumie to, co stało się w Kiszyniowie.

- W jakimś sensie sami strzelaliśmy sobie te gole. Nie jest mi do śmiechu, choć po raz kolejny okazało się, że faktycznie 2:0 to niebezpieczny wynik - powiedział Kiwior, nawiązując do słów byłego selekcjonera, Czesława Michniewicza. - Szkoda, strasznie szkoda tego meczu. [...] Ciężko to wytłumaczyć, do końca zrozumieć. Nie wiem, jak to nazwać. Chyba w pewnym momencie zabrakło nam koncentracji. Stanęliśmy, a oni mocno ruszyli. I już nie potrafiliśmy sobie z tym poradzić. Choć przecież okazje były. Nawet gdy strzelili pierwszą bramkę, to powinniśmy ich naciskać, szukać trzeciego gola. Którego zresztą byliśmy blisko - powiedział Kiwior.

Ze względu na porażkę z Mołdawią, sytuacja reprezentacji Polski w grupie eliminacyjnej na Euro 2024 jest trudna. Podopieczni Fernando Santosa praktycznie do samego końca walki w grupie nie mogą zanotować kolejnej wpadki, gdyż ta może oznaczać prawdopodobny brak awansu na najważniejszy turniej w przyszłym roku.