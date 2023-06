"Bomba". Arabia Saudyjska podjęła szokującą decyzję. Wycofuje się

Nieco ponad pół roku minęło od zakończenia mistrzostw świata w Katarze, a już trwają przygotowania do kolejnych edycji tego prestiżowego wydarzenia. Kolejny mundial odbędzie się za trzy lata, a organizatorami są Stany Zjednoczone, Kanada i Meksyk. Wciąż nie jest znany gospodarz MŚ w 2030 roku. Okazuje się, że faworyt do wygrania wyborów właśnie wycofał swoją kandydaturę.

Arabia Saudyjska wycofała kandydaturę z organizacji MŚ 2030. Konkurencja okazała się zbyt mocna

Kilka miesięcy temu informowaliśmy o tym, że Grecja wspólnie z Arabią Saudyjską oraz Egiptem stara się o organizację mistrzostw świata w 2030 roku. Saudyjczycy mieli nawet zaproponować, że pokryją koszty infrastruktury, w tym budowy stadionów zarówno dla Greków, jak i Egipcjan. Poza nimi chęć organizacji mundialu zgłaszała m.in. Argentyna oraz Urugwaj. Niezwykle mocną kandydaturę przedstawiły również federacje Hiszpanii, Portugalii oraz Maroka, które postanowiły wspólnie aplikować do tego przedsięwzięcia.

Jak poinformował w czwartek dziennik "Marca", niespodziewanie Saudyjczycy wycofali się z organizacji mundialu. "Bomba" - napisano, podając news na Twitterze gazety. Jak czytamy, minister spraw zagranicznych Faisal bin Farhan Al Saud przekazał dzisiaj federacjom Grecji oraz Egiptu, że projekt europejskiej kolaboracji jest zbyt mocny, dlatego postanowili, że poddają się w sprawie organizacji MŚ.

Oficjalną wiadomość dotyczącą gospodarza mistrzostw świata 2030 poznamy we wrześniu przyszłego roku. Aktualnie to właśnie projekt Hiszpanii, która wspólnie z Portugalią i Maroko, stara się wygrać wybory, jest największym faworytem do zwycięstwa.

Co dalej z projektem Saudi Vision? Książę Arabii Saudyjskiej zapowiadał rewolucję

Decyzja Arabii jest o tyle szokująca, że przecież jeszcze kilka dni temu Książę Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, który jest właścicielem Newcastle United, uchwalał projekt, zakładający znaczną inwestycję w sektor piłki nożnej. Saudi Pro League miała do 2030 roku stać się jedną z najlepszych lig na świecie, a jej wartość powinna wzrosnąć z trzech do ośmiu miliardów riali (ok. 192 mln euro).

Wiele zostało w tym kierunku zrobione, ponieważ do najlepszej ligi w Arabii Saudyjskiej trafił niedawno m.in. Karim Benzema, a według Fabrizio Romano kontrakty z saudyjskimi klubami podpisali również N'Golo Kante, Hakim Ziyech, czy Edouard Mendy. Rewolucję rozpoczął oczywiście Cristiano Ronaldo, który pod koniec ubiegłego roku podpisał największy kontrakt w historii futbolu z Al Nassr.

Na ten moment nie wiadomo, czy rezygnacja z organizacji MŚ wpłynie na tempo rozwoju projektu. Gdyby jednak mundial został zorganizowany przez Saudyjczyków, to z pewnością mogłoby to tylko pomóc w rozwoju piłki nożnej w tym kraju.