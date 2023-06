Ronaldo pouczył operatora kamery. "Nie za blisko". Miał powód [WIDEO]

We wtorek o godzinie 20:45 reprezentacja Portugalii zmierzyła się na wyjeździe z Islandią w eliminacjach do mistrzostw Europy 2024. W tym spotkaniu Cristiano Ronaldo przeszedł do historii i pobił kolejny rekord. Był to jego 200. mecz w narodowych barwach. Wcześniej żaden inny piłkarz nie osiągnął tej magicznej bariery.

Cristiano Ronaldo zwrócił uwagę kamerzyście. "Nie za blisko"

W starciu z Islandią przez długi czas utrzymywał się bezbramkowy remis. Ostatecznie bohaterem Portugalczyków został właśnie Cristiano Ronaldo, który zdobył zwycięską bramkę w 89. minucie. Po zakończeniu spotkania doszło do zabawnej sytuacji z udziałem napastnika. Przed udzieleniem wywiadu piłkarz zauważył, że kamera była ustawiona zbyt blisko jego twarzy. Ronaldo żartobliwie zwrócił na to uwagę operatorowi. - Nie za blisko, bo moje zmarszczki będą zbyt widoczne - powiedział.

Portugalia pokonując Islandię udowodniła, że ostatnio jest w bardzo dobrej dyspozycji. Odkąd kadrę przejął Roberto Martinez, drużyna wygrała wszystkie cztery mecze w eliminacjach, nie tracąc przy tym bramki. Warto jednak odnotować, że do tej pory mierzyła się z niżej notowanymi rywalami (Bośnia i Hercegowina 3:0, Luksemburg 6:0, Liechtenstein 4:0 oraz Islandia 1:0). Obecnie Portugalia jest liderem tabeli, a nad drugą Słowacją ma dwa punkty przewagi.

Udane pół roku Cristiano Ronaldo w Arabii Saudyjskiej

Zimą tego roku Cristiano Ronaldo zaskoczył wielu i przeniósł się do saudyjskiego Al-Nassr. Portugalczyk ma za sobą udane miesiące w nowym klubie. Rozegrał łącznie 19 meczów, w których strzelił 14 goli i zaliczył dwie asysty. Jego drużyna nie zdołała jednak zdobyć mistrzostwa kraju. Po tytuł sięgnęło Al-Ittihad.