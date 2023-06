Stomil Olsztyn w zakończonym niedawno sezonie był bliski powrotu do I ligi. W finale baraży o awans na zaplecze ekstraklasy olsztynianie przegrali z Motorem Lublin dopiero po rzutach karnych. Po 120 minutach gry był wynik 1:1, ale w konkursie jedenastek zdecydowanie lepsi byli piłkarze Goncalo Feio, którzy wygrali 4:1.

Tamto spotkanie było ostatnim w roli trenera Stomilu Szymona Grabowskiego. 42-latka wykupiła po sezonie z olsztyńskiego klubu pierwszoligowa Lechia Gdańsk. Grabowski dostał tam zadanie szybkiego powrotu do ekstraklasy, choć nie będzie to wcale łatwe, bo kadra Lechii po spadku drastycznie się zmieni.

Z Widzewa Łódź do Stomilu Olsztyn. Drugoligowiec znalazł nowego trenera

Nowego trenera musiał szukać też drugoligowy Stomil Olsztyn. Według naszych informacji właśnie go znalazł. Olsztynianie planują zatrudnić na tym stanowisku 30-letniego szkoleniowca rezerw łódzkiego Widzewa - Patryka Czubaka.

Czubak prowadził drugi zespół Widzewa od dwóch lat. W pierwszym sezonie zajął z nim czwarte miejsce w IV lidze łódzkiej, ustępując Warcie Sieradz, RKS Radomsko i Omedze Kleszczów.

W drugim idzie już mu zdecydowanie lepiej. Widzew II Łódź do ostatniej kolejki walczy o awans do III ligi, ale przed ostatnimi spotkaniami traci jeden punkt do prowadzącego GKS Bełchatów. Wyniki obu drużyn są jednak imponujące, bo Widzew II w 37 kolejkach zdobył 98, a GKS 99 punktów. O Czubaka, który w Łodzi pełni rolę również koordynatora działu szkoleniowego akademii, walczyła także Jagiellonia Białystok, która chciała go zatrudnić w roli asystenta pierwszego trenera Adriana Siemieńca.

W Olsztynie nowy trener, który zostanie zaprezentowany najpewniej już po weekendzie (ostatniej kolejce IV ligi), ma podjąć próbę awansu do I ligi.