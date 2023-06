Szymon Marciniak w elicie. Dosłownie. UEFA opublikowała prestiżową listę

Lista sędziów międzynarodowych UEFA zawiera nazwiska wszystkich arbitrów, którzy będą rozjemcami rozgrywek organizowanych przez europejską federację w danym sezonie. Nie zabrakło na niej oczywiście Szymona Marciniaka, który przez wielu uważany jest za najlepszego obecnie arbitra na świecie. Polak należy do ścisłego grona sędziów, którzy otrzymują najważniejsze mecze do poprowadzenia.

Szymon Marciniak w elicie. UEFA skategoryzowała sędziów przed kolejnym sezonem

Sędziowie dzieleni są na cztery grupy. Pierwsza kategoria, w której znalazł się właśnie Marciniak, to tzw. "Elite". Należy do niej tylko 31 sędziów. Znajdziemy tu między innymi takie nazwiska jak Michael Oliver, Anthony Taylor czy Felix Zwayer. Sędziowie "Elite" odpowiadają za najważniejsze mecze reprezentacji narodowych, jak choćby podczas mistrzostw Europy. Prowadzą także spotkania prestiżowych rozgrywek klubowych, jak Liga Mistrzów.

O poziom niżej, w pierwszej kategorii (First), znalazło się trzech innych Polaków. Są to Bartosz Frankowski, Paweł Raczkowski oraz Daniel Stefański. Łącznie w tej klasie znajduje się 57 sędziów, którzy także odpowiadają za prowadzenie najważniejszych spotkań, ale rzadziej turniejów rangi mistrzowskiej, a częściej choćby eliminacji.

Potem jest kategoria druga (Second) zawierająca aż 200 nazwisk. Również tam znalazło się paru polskich sędziów, a są to Krzysztof Jakubik, Tomasz Musiał i Damian Sylwestrzak. Listę zamyka kategoria trzecia (Third). Tutaj nie ma Polaków. Arbitrzy z dwóch ostatnich kategorii prowadzą zwykle spotkania eliminacji europejskich pucharów, czy rozgrywek młodzieżowych.

Nie powinno nikogo dziwić, że Szymon Marciniak znalazł się wśród elity, szczególnie po takim sezonie. Polak pod koniec ubiegłego roku poprowadził hitowy finał mistrzostw świata w Katarze, gdzie Argentyna po konkursie rzutów karnych pokonała reprezentację Francji. 42-latek zebrał po tym spotkaniu wiele dobrych recenzji, a jego świetna praca przełożyła się na kolejny sukces zawodowy. Marciniak bowiem niecały miesiąc temu posędziował następny finał, tym razem Ligi Mistrzów, w którym Manchester City pokonał 1:0 Inter Mediolan.

Niedawno kibice mogli oglądać mecze prowadzone przez Szymona Marciniaka także na dość niespodziewanych poziomach rozgrywkowych w Polsce. Płocczanin najpierw wybrał się w nostalgiczną podróż do Bełchatowa, gdzie w 2009 roku debiutował w ekstraklasie jako arbiter i posędziował mecz IV ligi miejscowego GKS-u z Sokołem Aleksandrów Łódzki. Kilka dni później Marciniak zaskoczył swoją obecnością na meczu A-klasy, gdzie był rozjemcą spotkania KS Turośnianka - GKS Rutki.