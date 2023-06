Asystent szefa UEFA zszokował. Oficjalne stanowisko UEFA. "Nie zerwaliśmy współpracy"

W tym tygodniu odbyła się coroczna konferencja Rosyjskiego Związku Piłki Nożnej, na którą przybyli nie tylko przedstawiciele krajowego, ale i światowego futbolu. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele UEFA oraz FIFA. W trakcie eventu przedstawili oni jasne stanowiska europejskich federacji w sprawie wykluczenia reprezentacji Rosji oraz tamtejszych klubów z rywalizacji międzynarodowej. Ich słowa zszokowały opinię publiczną i wlały nadzieje w serca obywateli Władimira Putina.

REKLAMA

Zobacz wideo Fernando Santos wezwany na dywanik. Specjalne spotkanie w PZPN

Asystent Ceferina zszokował. Przedstawił stanowisko UEFA ws. Rosjan. "Równy z równym"

Po ponownej eskalacji konfliktu w Ukrainie FIFA oraz UEFA zabroniły Rosjanom startów na arenie międzynarodowej. I mimo że wojna nadal trwa, to federacje powoli zaczynają ulegać presji najeźdźcy, o czym świadczą słowa Josefa Klementa, a więc prawej ręki Aleksandra Ceferina.

Uwaga, transferowy hit! Grabara na celowniku giganta. Skomentował w swoim stylu

- Przesyłam serdeczne pozdrowienia od Ceferina. Teraz stoimy przed poważnym dylematem. UEFA wierzy jednak, że uda się podjąć słuszną decyzję, w której wygra piłka nożna. Wierzymy, że znów futbol będzie tam popularny. Mamy nadzieję, że już niedługo zarówno reprezentacja Rosji, jak i jej kluby będą występować na arenie międzynarodowej, z innymi tak jak równy z równym. Pragnę przypomnieć, że UEFA nigdy nie zerwała współpracy z Rosją - podkreślił Klement cytowany przez championat.ru.

Rosyjscy dziennikarze poinformowali, że na konferencji zjawili się też przedstawiciele FIFA, w tym Heidi Beha, która przekazała pozdrowienia od... Gianniego Infantino. - Pozwólcie, że ja też przekażę serdeczne pozdrowienia od prezydenta - mówiła.

Rosjanie już szykują się do powrotu

Słowa przedstawicieli europejskich federacji wlały nadzieję w serca Rosjan, którzy coraz śmielej mówią o powrocie do światowej rywalizacji. Na stanowisko FIFA i UEFA jednoznacznie zareagował też Aleksiej Sorokin. - Jeśli federacje mówią, że trwają negocjacje nad przywróceniem nas do futbolu, to nie oszukują. Życzylibyśmy sobie, abyśmy mimo przerwy, prezentowali jeszcze wyższy poziom niż przed zawieszeniem. Nadal mamy pewność, że federacje podejmą słuszną decyzję i zwycięży rozsądek, dzięki któremu rosyjski futbol zostanie przywrócony. Niestety rozmowy przebiegają wolniej, niż byśmy tego oczekiwali, ale nadzieje są wielkie - zaznaczył działacz.

Więcej treści sportowych na stronie głównej Gazeta.pl.

Ze strefy spadkowej na piąte miejsce w ekstraklasie. "Niektórzy tylko czekają na potknięcie"

Niewykluczone, że w przypadku dopuszczenia Rosjan do rywalizacji, dojdzie do fali bojkotów. Jednym z krajów, które mogą się sprzeciwić, jest m.in. Polska. To właśnie nasza reprezentacja odmówiła gry ze "Sborną" w barażach do mistrzostw świata w Katarze. Nasz kraj głośno manifestuje też przeciwko wydaniu zgody na udział Rosjan w IO w Paryżu.