Rozbrajająca propozycja Najmana. Może pomóć reprezentacji. Zaproponował duet. Komedia

Porażka reprezentacji Polski z Mołdawią 2:3 w ostatni wtorek wywołała w sieci niemałą burzę. Bardzo niezadowoleni z postawy podopiecznych Fernando Santosa w drugiej połowie spotkania byli nie tylko kibice i dziennikarze, ale też inni sportowcy. Wśród nich znalazł się także Marcin Najman, który postanowił wydać specjalne oświadczenie.

Najman chce przejąć reprezentację Polski

Były bokser i zawodnik MMA znany jest ze swoich bardzo niecodziennych pomysłów na uzdrowienie polskiego sportu. Tym razem częstochowianin przeszedł jednak samego siebie. Według niego nadszedł czas, by on sam przejął stery reprezentacji Polski i spróbował uzdrowić reprezentacyjny futbol, gdyż każdy zrobiłby to lepiej od Fernando Santosa.

- To jest ten moment, kiedy muszę usłyszeć wasze wołania, wasze wezwania do tego, abym objął stery polskiej reprezentacji po blamażu w Mołdawii. Niektórzy zaraz zapytają: "A z czym Najman zna się lepiej od Santosa jeśli chodzi o piłkę nożną?". Moi drodzy, w naszym kraju każdy zna się lepiej od Santosa na piłce nożnej. Każdy - powiedział Najman przed kamerą.

Jednocześnie były bokser zaznaczył, że nie chciałby samodzielnie prowadzić reprezentacji. Potrzebna byłaby mu pomoc byłego prezesa PZPN, który zajmowałby się sprawami taktycznymi. Sam 44-latek z kolei skupiałby się na motywowaniu najlepszych polskich piłkarzy.

- Kolejna rzecz, muszę mieć do pomocy w sztabie Zbigniewa Bońka. Zbyszek, Zbigniewie, to jest ten moment, kiedy musimy zareagować. Ty będziesz się zajmował rzeczami stricte piłkarskimi, ja będę naszych motywował - dodał Najman.

Długa przerwa na przemyślenia

W związku z kończącym się sezonem 2022/2023 zdecydowana większość polskich piłkarzy wybrała się na wakacje przed letnim okienkiem transferowym i początkiem przygotowań do kolejnych rozgrywek. Następny mecz naszej kadry został zaplanowany na 7 września, gdy u siebie podejmiemy Wyspy Owcze. Trzy dni później czeka nas niezwykle trudny wyjazd do Albanii, gdzie mogą się rozstrzygnąć losy awansu naszej kadry na Euro 2024.