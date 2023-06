Uwaga, transferowy hit! Grabara na celowniku giganta. Skomentował w swoim stylu

24-letni bramkarz reprezentacji Polski gra w Danii - z przerwą na wypożyczenie do Huddersfield - od 2019 roku. Początkowo był wypożyczony z Liverpoolu do Aarhus, a w 2021 roku zdecydowała się go wykupić FC Kopenhaga. W duńskich klubach uzbierał już łącznie 100 spotkań.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski: Ciężko coś powiedzieć, bo to jest niewiarygodne

Grabarą interesuje się Inter. Zawodnik skomentował plotki

Grabara od początku pobytu w FC Kopenhadze jest pewnym punktem zespołu, przestał też popełniać kosztowne wpadki, a cięty język, z którego jest znany, spowodował, że zyskał sympatię kibiców swojego zespołu. Za to zdecydowanie mniej lubią go fani ligowych rywali.

Ze strefy spadkowej na piąte miejsce w ekstraklasie. "Niektórzy tylko czekają na potknięcie"

Według informacji serwisu Copenhagensundays.dk dobra forma Grabary w lidze duńskiej zwróciła uwagę dwóch włoskich klubów. Piłkarzem mają interesować się Inter oraz Fiorentina. Ten pierwszy klub dopiero co grał w finale Ligi Mistrzów przeciwko Manchesterowi City (0:1). - Prawdopodobnie znajduję się na wielu listach - skomentował w swoim stylu bramkarz FC Kopenhagi.

Inter w tym sezonie poza dojściem do finału Ligi Mistrzów zajął też trzecie miejsce w Serie A oraz wygrał Puchar Włoch. Pierwszym bramkarzem tej drużyny jest Andre Onana, który obecnie jest jednym z najlepszych golkiperów ligi włoskiej. Ciężko sobie wyobrazić, żeby Grabara mógł z nim rywalizować. Jest jednak możliwe, że Kameruńczyk odejdzie z klubu. Bardzo dobra oferta może skłonić Inter do negocjacji. W maju pojawiły się doniesienia o zainteresowaniu Chelsea.

Prokuratura podjęła decyzję. Laporta poznał swój los. To nie koniec afery dla Barcelony

W zakończonym sezonie Kamil Grabara zagrał łącznie 32 mecze, w których zachował 12 czystych kont. Niedawno duńskie media donosiły też o zainteresowaniu Grabarą w FC Burnley. Kwota potencjalnego transferu bramkarza według Duńczyków ma opiewać na około 13 milionów euro. Kontrakt polskiego golkipera z FC Kopenhagą obowiązuje do czerwca 2026 roku.